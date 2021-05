Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent István Gimnázium vezetőtanára fontos szempontokat adott a vizsgafeladatok megoldásához.","shortLead":"A Szent István Gimnázium vezetőtanára fontos szempontokat adott a vizsgafeladatok megoldásához.","id":"20210503_magyarerettsegi_szabo_roland_velemeny_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2795a-85be-4509-8962-a054d202e6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_magyarerettsegi_szabo_roland_velemeny_megoldas","timestamp":"2021. május. 03. 13:57","title":"Magyartanár az érettségiről: Az elmúlt évek legszebb feladatsora a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","shortLead":"A védettségi igazolványokat a ruhatárnál fogják elkérni a könyvtárban.","id":"20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff9f72-34e5-421c-9d2d-f6c73133b838","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_orszagos_szechenyi_konyvtar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 03. 17:59","title":"Megnyitja kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina uniós bevizsgálását. 