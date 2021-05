Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e87ed81-b64e-407a-aa37-a0568836023f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy youtuber szerint hamarosan új AirPods-változat kerül a boltok polcaira. Az aktív zajszűrést nem fogja támogatni, de fülkagylók lesznek hozzá.","shortLead":"Egy youtuber szerint hamarosan új AirPods-változat kerül a boltok polcaira. Az aktív zajszűrést nem fogja támogatni, de...","id":"20210514_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_apple_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e87ed81-b64e-407a-aa37-a0568836023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c4838b-5cb6-477c-a7b1-8a63062c030a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_airpods_3_vezetek_nelkuli_fulhallgato_apple_bejelentes","timestamp":"2021. május. 14. 17:05","title":"Egy szivárogtató szerint napokon belül új Apple-termék érkezik, az AirPods 3-ról lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) stúdiónak használnák. ","shortLead":"Megindult a verseny az első űrben forgatott filmért; az oroszok is bejelentkeztek, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS...","id":"20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17649756-7a22-4eb9-be86-2906035cc176","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_oroszok_nem_hagynak_hogy_Tom_Cruise_legyen_az_elso_ember_aki_filmet_forgat_az_urben","timestamp":"2021. május. 14. 13:54","title":"Az oroszok nem hagynák, hogy Tom Cruise legyen az első ember, aki filmet forgat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl könnyen elvetették. A vuhani labor kutatója szerint az ilyen állítások ártanak a tudomány hírnevének.","shortLead":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl...","id":"20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd148-1a67-4889-bd3f-61a471dd65d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","timestamp":"2021. május. 15. 21:43","title":"Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","shortLead":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","id":"20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ef3235-dea4-46b7-8560-450391e3f14b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","timestamp":"2021. május. 15. 11:40","title":"Kásler: Az ellenzék a WHO-val vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót.","shortLead":"Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót.","id":"20210516_61_koronavirusos_beteg_halt_meg_718_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c56065f-e75d-4bfe-b239-41586adf2211","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_61_koronavirusos_beteg_halt_meg_718_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. május. 16. 09:18","title":"61 koronavírusos beteg halt meg, 718 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","shortLead":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","id":"20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa2ae-4ae1-4bf9-95e2-7a8674fd989c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","timestamp":"2021. május. 14. 18:13","title":"Megszüntették az eljárást a Matolcsy Gyöngyi aláírásgyűjtésén kipattant balhé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sinopharm és a Sinovac is inaktív vírust tartalmaz, ami hatékonyabb a vírusvariánsok ellen a kínai járványügyi központ szakembere szerint.","shortLead":"A Sinopharm és a Sinovac is inaktív vírust tartalmaz, ami hatékonyabb a vírusvariánsok ellen a kínai járványügyi...","id":"20210514_Kinai_vakcina_virusmutaciok_hatekony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d476cb-efb8-4d66-bbcf-4283ca72395a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_Kinai_vakcina_virusmutaciok_hatekony","timestamp":"2021. május. 14. 16:17","title":"Egy kínai szakértő szerint a kínai vakcinák a vírusmutációk ellen is hatékonyak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","shortLead":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","id":"20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42085c81-25ec-421b-9435-61e615e6af53","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","timestamp":"2021. május. 14. 15:05","title":"Közösségi légszennyezésmérésre buzdít a Levegő Munkacsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]