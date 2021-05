Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7aac7ec-3aec-4faf-888c-6652be8bc4b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalást kiált a világ, de ez nem változtat azon, hogy megkezdheti újabb mandátumát.\r

","shortLead":"Csalást kiált a világ, de ez nem változtat azon, hogy megkezdheti újabb mandátumát.\r

","id":"20210528_aszad_sziria_elcsalt_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7aac7ec-3aec-4faf-888c-6652be8bc4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e162ff8-632b-406f-984a-2633c8126d96","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_aszad_sziria_elcsalt_valasztas","timestamp":"2021. május. 28. 05:25","title":"Aszad megnyerte a szíriai elnökválasztást, ahogy Lukasenka is megnyerte a belaruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62dba60f-e86e-4d92-8760-c0b9e9f1914a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Megugorhat a kereslet a diákok és a kölcsönzött dolgozók iránt. Magyarország messze lemaradt Nyugat-Európától, új szabályozásra lenne szükség.","shortLead":"Megugorhat a kereslet a diákok és a kölcsönzött dolgozók iránt. Magyarország messze lemaradt Nyugat-Európától, új...","id":"202121__dolgozok_ajarvany_utan__gazdasagi_valsag__diakmunka__a_munka_zsoldosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62dba60f-e86e-4d92-8760-c0b9e9f1914a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee82173-3b63-4b10-896f-9e4550c0990a","keywords":null,"link":"/360/202121__dolgozok_ajarvany_utan__gazdasagi_valsag__diakmunka__a_munka_zsoldosai","timestamp":"2021. május. 28. 12:00","title":"Lassan újraindul a gazdaság, több diákmunkás kellhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában az ellenzék. Az ITM államtitkára szerint viszont a baloldal támadásai vannak a nemzeti érdek ellen.\r

\r

","shortLead":"Árulással, az adófizetők kifosztásával vádolta a kormányt a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában...","id":"20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f59328-9b74-4ba6-ae25-618797096507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44786b43-3355-4dc2-ade6-4a959a0871ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_fudan_egyetem_parlamenti_vita","timestamp":"2021. május. 27. 22:45","title":"Tibeti zászló is előkerült a Fudan Egyetem alapítványáról szóló törvény vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b912f94d-6031-44cf-857f-f56615c326ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú mindent elismert a rendőrségnek.","shortLead":"A fiú mindent elismert a rendőrségnek.","id":"20210528_Szexualis_eroszak_gyermekpornografia_abonyi_fiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b912f94d-6031-44cf-857f-f56615c326ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30453669-5425-4f8a-a520-b1693a407e14","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Szexualis_eroszak_gyermekpornografia_abonyi_fiut","timestamp":"2021. május. 28. 15:29","title":"Szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával gyanúsítanak egy 16 éves abonyi fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","shortLead":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","id":"20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62933ccd-3d9d-491d-beb2-ee15ad51032a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2021. május. 28. 09:47","title":"KSH: 289 ezer forint a magyar nettó átlagkereset, az orvosi béremelés is megdobta az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","shortLead":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","id":"20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddade3c-4f9c-41bf-a8b7-c75ab34eebde","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","timestamp":"2021. május. 28. 13:39","title":"Férfi- és női kórus helyett: nemsemlegessé tennék a hangszíneket a zenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e89a12c-8cf0-4208-9a8a-e78383b1689c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer új technológiája úgy varázsol 3D-s képet egy notebookba, hogy az eredményhez nincs szükség külső eszköz, például egy 3D-szemüveg használatára.","shortLead":"Az Acer új technológiája úgy varázsol 3D-s képet egy notebookba, hogy az eredményhez nincs szükség külső eszköz...","id":"20210528_acer_laptop_kepernyo_spatiallabs_3d_kep_grafika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e89a12c-8cf0-4208-9a8a-e78383b1689c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30392147-96b2-4e2a-9ab2-1c765f4b5550","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_acer_laptop_kepernyo_spatiallabs_3d_kep_grafika","timestamp":"2021. május. 28. 11:03","title":"Olyan képernyő érkezhet az újabb laptopokba, amitől tátva marad a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]