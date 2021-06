Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai lábnyomát a nullára csökkentik. Ez azonban nem egyes egyedül rajtuk múlik, hiszen a termékeiknek fogyasztóik is vannak. De vajon átháríthatják-e a vásárlókra a termék megvásárlásán keresztül a cég karbonkibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek finanszírozását? ","shortLead":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai...","id":"20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b92520-e4de-4f4d-88cb-df1e9d86bfcd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","timestamp":"2021. június. 06. 18:00","title":"Fizetne többet a benzinkúton azért, hogy az olajcég fát telepítsen a világ másik felén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már mesterműnek tekintett Fehérlófia című rajzfilmével.","shortLead":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már...","id":"202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3d173-f7c1-4de4-88cc-cb3a332e38f8","keywords":null,"link":"/360/202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","timestamp":"2021. június. 06. 08:30","title":"„A gyerekkel nem szót, képet kell érteni” – Igazolódott Jankovics Marcell ars poeticája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa a Vatikánban felvetette ugyan a kanadai katolikus iskolánál talált indián tömegsír botrányát, de nem kért bocsánatot a családoktól.","shortLead":"Ferenc pápa a Vatikánban felvetette ugyan a kanadai katolikus iskolánál talált indián tömegsír botrányát, de nem kért...","id":"20210606_Kanada_oslakossag_nepirtas_gyerekbantalmazas_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83369560-831d-4869-925e-9db4805e5640","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Kanada_oslakossag_nepirtas_gyerekbantalmazas_papa","timestamp":"2021. június. 06. 17:30","title":"A pápát is sokkolta, amit egy kanadai katolikus iskolában műveltek az indián gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. június. 06. 17:15","title":"Kockázati befektetések: merre induljunk el a részvénypiacon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","shortLead":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","id":"20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b038a7f-7738-4a35-bd04-e76c61c5d6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","timestamp":"2021. június. 07. 14:13","title":"Jeff Bezos júliusban az űrbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","shortLead":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","id":"20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4553-81d9-4da4-b4e2-3df3680d8109","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","timestamp":"2021. június. 06. 09:35","title":"Mérő László szerint extrém válsághelyzetben sok kis, és egy-két nagy kockázatot kell vállalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923ef7a5-d393-46f2-8f45-f02c7197bc3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A messze 500 lóerő feletti olasz szupersportkocsi eddig kevés kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A messze 500 lóerő feletti olasz szupersportkocsi eddig kevés kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210606_alig_hasznalt_lamborghini_diablo_vt_60at_kinalnak_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=923ef7a5-d393-46f2-8f45-f02c7197bc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec08166d-bd41-4fad-8e91-41f79a53f432","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_alig_hasznalt_lamborghini_diablo_vt_60at_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. június. 06. 06:41","title":"Alig használt Lamborghini Diablo VT 6.0-át kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti az elnökválasztást, de az elégedetlenség alighanem nő.","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti...","id":"202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40bf3d0-f369-48d3-94b5-3ec83eb2cca1","keywords":null,"link":"/360/202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","timestamp":"2021. június. 06. 13:30","title":"Az iráni előválasztás abból áll, hogy kizárják a hatalomra veszélyes elnökjelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]