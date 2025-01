Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális mozgalmak: döntő lesz az idei év – jósolja Jochen Buchsteiner, a konzervatív újság berlini tudósítója.","shortLead":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális...","id":"20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"214b7660-c08b-4666-87b7-608fe51c5495","keywords":null,"link":"/360/20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","timestamp":"2025. január. 06. 15:30","title":"Lehet, hogy 2025 elhozza a liberalizmus végét? – FAZ-vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint egy megújult szoftvert és sok mást is.","shortLead":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint...","id":"20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b.jpg","index":0,"item":"88d65ece-1749-43af-86d6-e239fffc13fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 08. 10:03","title":"Szédületes új kézikonzolt mutatott be a Lenovo – de már a következő nagy dobásukról is elárultak néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","id":"20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a.jpg","index":0,"item":"193ae0b0-cdbe-4cad-bfec-287d5c5c7e85","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Akkora vihar van az USA-ban, hogy töröltek 1300 repülőjáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316c5499-a288-4f80-85f2-2cbf8de2d34e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Náluk e-Sigur néven fut.","shortLead":"Náluk e-Sigur néven fut.","id":"20250107_romanok-is-kiepitettek-a-sajat-Veda-rendszeruket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/316c5499-a288-4f80-85f2-2cbf8de2d34e.jpg","index":0,"item":"5c240d33-dc9e-47f3-a7d4-ebaa54926547","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_romanok-is-kiepitettek-a-sajat-Veda-rendszeruket","timestamp":"2025. január. 07. 07:38","title":"A rengeteg gyorshajtás és baleset miatt a románok is kiépítik a saját Véda-rendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3366e0a-f814-46d2-aff9-232c6779debf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő Golden Globe-díjátadós szettje indította el a találgatásokat.","shortLead":"A színésznő Golden Globe-díjátadós szettje indította el a találgatásokat.","id":"20250107_Zendayat-eljegyezhette-Tom-Holland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3366e0a-f814-46d2-aff9-232c6779debf.jpg","index":0,"item":"ed8cfeb9-09b7-4cc1-af87-b0000aaa6a62","keywords":null,"link":"/elet/20250107_Zendayat-eljegyezhette-Tom-Holland","timestamp":"2025. január. 07. 16:17","title":"Éles szemű netezők szerint Tom Holland eljegyezhette Zendayát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek, kombinálva az erőt a gyógyító hatással.","shortLead":"A pókoktól lesték el kínai kutatók azt a technikát, amellyel kötszerekhez használható innovatív anyagot készítettek...","id":"20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbcf8bb-06a0-44ee-aa0a-d542d9ae5cb8.jpg","index":0,"item":"f10fd4cb-be04-4dd4-bc47-42542b49b683","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-mesterseges-pokselyem-gyogyitas","timestamp":"2025. január. 07. 16:00","title":"A pókselyem erős és gyógyít – most már laborban is létre tudják hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megengedhetetlennek tartják, hogy Varga Zs. András kiszivárgott újévi köszöntőjében „az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba”. Emellett azt is szeretnék tudni, a Kúria milyen megállapodásokat kötött az igazságügyi kormányzattal a béremelés megvalósulása érdekében. ","shortLead":"Megengedhetetlennek tartják, hogy Varga Zs. András kiszivárgott újévi köszöntőjében „az övétől eltérő álláspontot...","id":"20250106_obt-kozlemeny-kuria-elnok-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d0b50d0b-2225-4e89-9e9f-1b17cf5755fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_obt-kozlemeny-kuria-elnok-fenyegetes","timestamp":"2025. január. 06. 17:56","title":"Az Országos Bírói Tanács közleményben ítélte el a Kúria elnökének újévi fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]