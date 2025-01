Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","shortLead":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","id":"20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1.jpg","index":0,"item":"a952e1ac-da3c-479e-81e8-85717e9aa7e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","timestamp":"2025. január. 12. 07:21","title":"Miért kerül 300 millió forintba ez a 40 éves Audi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c90495e-65b1-4d4f-94af-dc9d940e9f38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem sok idő van hátra: februárban jó pár Xbox- játék szervere szünteti be a működését. Apró vigasz lehet csupán, hogy közülük néhány mára tulajdonképpen elavulttá vált.","shortLead":"Már nem sok idő van hátra: februárban jó pár Xbox- játék szervere szünteti be a működését. Apró vigasz lehet csupán...","id":"20250111_xbox-jatek-szerver-bezarasok-2025-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c90495e-65b1-4d4f-94af-dc9d940e9f38.jpg","index":0,"item":"6c465111-2773-47b3-9cbf-41b06e055a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_xbox-jatek-szerver-bezarasok-2025-februarban","timestamp":"2025. január. 11. 18:03","title":"Nagy pofon Xbox-használóknak: lekapcsolják egy sor játék szerverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia bevetése jelenti majd a megoldást?","shortLead":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet...","id":"20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a.jpg","index":0,"item":"a1c86300-13db-431e-8cb9-4f7f53cf2bbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","timestamp":"2025. január. 11. 16:03","title":"Óriási kárt okoz Japánban a mangakalózkodás, most kitaláltak ellene egy 770 millió forintos trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","shortLead":"A vezér továbbra is az örök klasszikus Ford F-sorozat. ","id":"20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64afee0c-5e65-4dd9-8335-f7a26fd6763c.jpg","index":0,"item":"e02cfb95-b398-49e8-9d0a-9710416abb20","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tiz-auto-uralja-az-amerikai-autopiacot-benzinfalok","timestamp":"2025. január. 13. 09:50","title":"Ez a tíz autó uralja az amerikai autópiacot: benzinfalók az élen, de közelít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","shortLead":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","id":"20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4.jpg","index":0,"item":"d17a2c32-853e-4035-be27-61b2d24f069b","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 11. 12:33","title":"Az erős szél miatt figyelmeztetést adtak ki vasárnapra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11b7413-dd98-4695-86ae-85a9c4ee5dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Djimon Hounsou, az Amistad és a Véres gyémánt sztárja szerint rendszerszintű a rasszizmus Hollywoodban.","shortLead":"Djimon Hounsou, az Amistad és a Véres gyémánt sztárja szerint rendszerszintű a rasszizmus Hollywoodban.","id":"20250113_Djimon-Hounsou-nem-tud-megelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b11b7413-dd98-4695-86ae-85a9c4ee5dcb.jpg","index":0,"item":"5568e819-829e-46e9-9500-d0ece8d62111","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Djimon-Hounsou-nem-tud-megelni","timestamp":"2025. január. 13. 10:39","title":"Dolgozott Spielberggel, DiCaprióval, van két Oscar-jelölése, játszott a Gladiátorban, mégsem tud megélni a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Moore a Golden Globe gálán mondott köszönőbeszédében idézte fel ezt az emléket, akkor még névtelenül. Most kiderült, hogy Vajnáról volt szó. ","shortLead":"Moore a Golden Globe gálán mondott köszönőbeszédében idézte fel ezt az emléket, akkor még névtelenül. Most kiderült...","id":"20250112_Demi-Moore-popcorn-szineszno-Andy-Vajna-Golden-Globe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3803f559-f62c-4774-ba53-bdc2a729a5aa.jpg","index":0,"item":"af899440-812c-442a-a9f2-704aefc26208","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Demi-Moore-popcorn-szineszno-Andy-Vajna-Golden-Globe","timestamp":"2025. január. 12. 14:27","title":"Demi Moore elárulta: Andy Vajna volt a producer, aki popcornszínésznőnek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","shortLead":"A negyedosztályú Accrington ellen játszott a Liverpool, Szoboszlai Dominik újra kezdőként lépett pályára.","id":"20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"76c4e00e-6dc1-4221-9849-f8900f8e9240","keywords":null,"link":"/sport/20250111_Szoboszlai-Liverpool-kezdocsapat-betegseg","timestamp":"2025. január. 11. 17:11","title":"Gólpasszal tért vissza Szoboszlai a kezdőcsapatba az eltiltása és betegsége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]