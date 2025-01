Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","shortLead":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","id":"20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0.jpg","index":0,"item":"84479417-adc4-46f4-a277-cd2583bebebc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","timestamp":"2025. január. 13. 11:21","title":"Megint áremelés jön: kilenc hónapja nem volt ilyen drága a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Der Spiegel szerint „bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz a kancellár, annak elsősorban a Kreml örül igazán, mert folytatódna Európa putyinizálódása, írja a Neue Zürcher Zeitung. Giorgia Meloni amerikai befolyásáról ír a Süddeutsche Zeitung. A Financial Times szerzője szerint a közösségi média nagy játékosai cseppet sem olyan erősek, mint amilyennek gondolják őket. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Der Spiegel szerint „bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz a kancellár...","id":"20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"84b98b28-796c-43d0-801b-03f0c8990bc6","keywords":null,"link":"/360/20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","timestamp":"2025. január. 13. 10:30","title":"Der Spiegel-vélemény: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping azon dolgozik, hogy birodalmakra osszák fel a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött egy tűzoltó repülővel. A gép le tudott szállni, de olyan súlyosan megsérült, hogy nem tud részt venni a további tűzoltási munkálatokban.","shortLead":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött...","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"06d54166-f9f1-4af9-a8f9-fe4148d52445","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","timestamp":"2025. január. 13. 09:03","title":"Súlyos baleset a Los Angeles-i tűz oltása közben: drónnal ütközött az egyik tűzoltó repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","id":"20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973.jpg","index":0,"item":"44e84250-90d3-4eac-9d91-2c2de5be4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","timestamp":"2025. január. 13. 08:41","title":"Az első nap 50 ezer új Tesla Model Y-t rendeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű lítium rejtőzik.","shortLead":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű...","id":"20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"b3e462fa-3072-4bd3-86cb-abcd4529cd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","timestamp":"2025. január. 13. 10:03","title":"Annyi lítiumot találtak Kínában, amihez foghatót nagyon ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","shortLead":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","id":"20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6.jpg","index":0,"item":"933fc97e-fc13-486e-9259-d6eda534342c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","timestamp":"2025. január. 13. 06:11","title":"Török Gábor: Nem érdemes a Fidesz dombóvári sikeréből az országos politikára vonatkozó következtetéseket kiolvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a propagandaminisztert az amerikai feketelistára kerülés elvágná a találmányhasznosítási díjaktól.","shortLead":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik...","id":"20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c.jpg","index":0,"item":"f31544a6-9a39-47b5-b4b9-37c13f4f9006","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","timestamp":"2025. január. 13. 07:52","title":"1,3 milliárdot hozott már Rogánnak a hírhedt találmánya, pedig nem is tulajdonos az azt hasznosító cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","shortLead":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","id":"20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"23374d00-f85d-4e77-8559-48c4c00be2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 13. 09:53","title":"Zelenszkij felajánlotta, hogy tűzoltókat küld Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]