[{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára eddig 12,03 dollár volt.","shortLead":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára...","id":"20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"95011edc-5674-4538-a935-aba35644960a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","timestamp":"2025. január. 20. 10:04","title":"Saját kriptovalutát dobott piacra Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Arab Emirátusok és a magyar kormány támogatásával indulhat majd a Grand Budapestnek nevezett rákosrendezői fejlesztés, a terület most került az új tulajdonosához.","shortLead":"Az Arab Emirátusok és a magyar kormány támogatásával indulhat majd a Grand Budapestnek nevezett rákosrendezői...","id":"20250120_Mini-Dubaj-ingatlanvasarlasi-szerzodes-alairas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"8b162e8b-b18c-4969-86c2-06d69b9ab0b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mini-Dubaj-ingatlanvasarlasi-szerzodes-alairas-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 08:58","title":"Aláírták a Mini-Dubaj ingatlanvásárlási szerződését, az arab befektetőké lett a terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli lehallgatásával és MI bevetésével rekonstruálható, mi van az áldozat kijelzőjén.","shortLead":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli...","id":"20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e.jpg","index":0,"item":"7795bc36-143d-4ab3-8d29-8d0fd100223e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","timestamp":"2025. január. 21. 08:03","title":"Egészen elképesztő módon lehet lelesni távolról, hogy mi van valaki képernyőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel is – László Róbert, a Political Capital választási szakértője illúziónak tartja, hogy a kormánypárt ne nyúlhatna egy évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt a törvényhez. Kacskovics Mihály Béla a szakértőt a Fülke legújabb adásában kérdezte a félprezidenciális rendszerről szóló pletykákról és a tolnai időközi választásról is.","shortLead":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel...","id":"20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654.jpg","index":0,"item":"219a224c-d109-497c-8492-20a6e3e12c31","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:30","title":"László Róbert a Fülkében: Egy előrehozott választás a gyengeség beismerése volna a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337ec258-850b-48d9-a1e3-9b6ebd879d8c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok szerint új korszak nyílik az olasz csapat történetében. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok szerint új korszak nyílik az olasz csapat történetében. ","id":"20250120_lewis-hamilton-ferrari-elso-nap-fiorano-maranello-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/337ec258-850b-48d9-a1e3-9b6ebd879d8c.jpg","index":0,"item":"e87eb559-dbd1-4bbd-8087-593ecae4817b","keywords":null,"link":"/sport/20250120_lewis-hamilton-ferrari-elso-nap-fiorano-maranello-f1","timestamp":"2025. január. 20. 14:49","title":"„Valóra vált egy álom” – Enzo Ferrari háza elől jelentkezett Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba03eeb1-36ce-404e-823f-19f122f0909d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal érvvel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt is Orosz-tengernek nevezték.","shortLead":"Azzal érvvel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt is Orosz-tengernek nevezték.","id":"20250121_fekete-tenger-atnevezes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba03eeb1-36ce-404e-823f-19f122f0909d.jpg","index":0,"item":"d20b72c5-5e71-4037-a510-a9e24425b911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_fekete-tenger-atnevezes-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 21. 15:39","title":"Trump után szabadon: egy orosz képviselő Orosz-tengerré nevezné át a Fekete-tengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","shortLead":"A főpolgármester már el is küldte az adatigénylését a MÁV-nak és a Nemzeti Vagyonkezelőnek.","id":"20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"15d75024-3f8c-47d3-a845-984736add5a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_rakosrendezo-mini-dubaj-szerzodes-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 20. 15:40","title":"Karácsony megígérte: megszerzi és nyilvánosságra hozza a Mini-Dubajról szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]