Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ce1f1df2-328e-4dcc-8c97-7d8bc20cdf9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségekkel közösen épülhet meg Franciaországban Európa legnagyobb adatközpontja.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségekkel közösen épülhet meg Franciaországban Európa legnagyobb adatközpontja.","id":"20250207_adatkozpont-franciaorszag-megallapodas-legnagyobb-europai-adatkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce1f1df2-328e-4dcc-8c97-7d8bc20cdf9e.jpg","index":0,"item":"58e98616-4d3b-4acb-8ceb-e355547ff037","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_adatkozpont-franciaorszag-megallapodas-legnagyobb-europai-adatkozpont","timestamp":"2025. február. 07. 11:49","title":"Európa legnagyobb adatközpontja épül meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","id":"20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2.jpg","index":0,"item":"203a3559-4156-40a5-939b-632277605f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","timestamp":"2025. február. 06. 06:41","title":"Látványos magyar tuningot kapott a Skoda új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be07e988-4e2c-419d-a2b2-10ae0ff71383","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zászlóalj nagyságú erőkkel végrehajtott támadás Szudzsától délkeletre törte át az orosz védelmet.","shortLead":"A zászlóalj nagyságú erőkkel végrehajtott támadás Szudzsától délkeletre törte át az orosz védelmet.","id":"20250207_kurszk-ukranok-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be07e988-4e2c-419d-a2b2-10ae0ff71383.jpg","index":0,"item":"6b236bab-5566-4c3f-bf1e-7d8de4e3a3e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kurszk-ukranok-tamadas","timestamp":"2025. február. 07. 17:42","title":"Támadást indítottak az ukránok a kurszki fronton, több kisebb települést is elfoglaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország is értékeli a szervezettel való együttműködésének kérdését.","shortLead":"Magyarország is értékeli a szervezettel való együttműködésének kérdését.","id":"20250207_szijjarto-peter-nemzetkozi-buntetobirosag-donald-trump-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"de81eda8-2fa4-4308-b60e-0a07d5f072be","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_szijjarto-peter-nemzetkozi-buntetobirosag-donald-trump-szankciok","timestamp":"2025. február. 07. 10:32","title":"Szijjártó: Abszolút érthető, hogy Trump szankciókat léptetett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari kibocsátás.","shortLead":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari...","id":"20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d.jpg","index":0,"item":"63ef46d3-ba8e-418a-81c9-66940935cab6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. február. 06. 10:18","title":"Nagy Mártonék szerint a német gazdaság maga alá teperte a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3.jpg","index":0,"item":"3782ed7f-f820-4d27-b471-76b6946f7202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","timestamp":"2025. február. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi nem eladó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a792e6-ce39-4f21-ad17-b7cf10c80ea4","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Keith Kellogg, Donald Trump különmegbízottja szerint az oroszokat nem érdekli az emberélet, ezért fokozni kell a gazdasági szankciókat, csak így lehet Moszkvát tárgyalóasztalhoz ültetni. És Kellogg szerint bőven van még hova fokozni az intézkedéseket.","shortLead":"Keith Kellogg, Donald Trump különmegbízottja szerint az oroszokat nem érdekli az emberélet, ezért fokozni kell...","id":"20250207_oroszorszag-elleni-amerikai-szankciok-fokozasa-donald-trump-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a792e6-ce39-4f21-ad17-b7cf10c80ea4.jpg","index":0,"item":"8cb00e27-2f6f-42ad-93db-444320bc16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_oroszorszag-elleni-amerikai-szankciok-fokozasa-donald-trump-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 13:28","title":"„10-es skálán ez még csak 3-as” – Orbán Viktor durva békeszankciókat készülhet kimagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74ff602-598e-41e6-8e76-cd3bda1c0fde","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magas infláció mellett nagyon megugrott az inflációkövető átvételi ár, úgyhogy a kormány öt évre felfüggesztette az inflációkövetést.","shortLead":"A magas infláció mellett nagyon megugrott az inflációkövető átvételi ár, úgyhogy a kormány öt évre felfüggesztette...","id":"20250207_Inflacios-extraprofit-miatt-tett-keresztbe-a-kormany-egyik-naprol-a-masikra-sok-napelemesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a74ff602-598e-41e6-8e76-cd3bda1c0fde.jpg","index":0,"item":"bb373e8c-67d5-4cde-8931-66486d77db68","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Inflacios-extraprofit-miatt-tett-keresztbe-a-kormany-egyik-naprol-a-masikra-sok-napelemesnek","timestamp":"2025. február. 07. 13:56","title":"Inflációs „extraprofit” miatt tett keresztbe a kormány egyik napról a másikra sok napelemesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]