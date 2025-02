Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3c54b0a-5ac7-4a2c-91e0-da0ddafcdf54","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben Orbánék jogi lépésekre készülnek a független médiával és a civilekkel szemben, és ünneplik az USAID bedarálását, a német sajtó újabb nyomokra bukkant arról, a magyar kormány által támogatott szervezetek hogyan terjesztik az orosz propagandát.","shortLead":"Miközben Orbánék jogi lépésekre készülnek a független médiával és a civilekkel szemben, és ünneplik az USAID...","id":"20250214_hvg-aki-mondja-masra-orban-dezinformacio-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3c54b0a-5ac7-4a2c-91e0-da0ddafcdf54.jpg","index":0,"item":"35cf893b-7ebc-48db-9a91-756193eeb96a","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-aki-mondja-masra-orban-dezinformacio-trump","timestamp":"2025. február. 14. 06:30","title":"Másra mutogatnak Orbánék, pedig maguk is részt vesznek idegen érdekek európai képviseletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fda824-0748-4be0-9517-cd958e735631","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Zenei klipek, hírek és macskás videók minden mennyiségben – ma ünnepli 20. születésnapját a YouTube, mely az alapítása óta számos változáson ment keresztül, miközben megkerülhetetlen internetes jelenséggé vált. Mára sokak megélhetését is biztosítja. Jövünk az út legérdekesebb állomásaival – no meg az elmúlt két évtized legnézettebb videóival.","shortLead":"Zenei klipek, hírek és macskás videók minden mennyiségben – ma ünnepli 20. születésnapját a YouTube, mely az alapítása...","id":"20250214_youtube-huszadik-szuletesnap-tortenelem-alapitas-evfordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda824-0748-4be0-9517-cd958e735631.jpg","index":0,"item":"65b18e8a-c3a0-48b3-9392-000c5bda4916","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_youtube-huszadik-szuletesnap-tortenelem-alapitas-evfordulo-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 19:45","title":"Egy vacsorapartin pattant ki az ötlet: 20 éve indult el a YouTube, ami nélkül ma rá sem ismernénk az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4176542b-f972-44d9-baa2-3ffcf8775b3e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Annyira árérzékenyek a magyar vevők, és olyan nagy a kínai konkurencia, hogy a magyar e-kereskedők soha nem látott nyomás alatt vannak.","shortLead":"Annyira árérzékenyek a magyar vevők, és olyan nagy a kínai konkurencia, hogy a magyar e-kereskedők soha nem látott...","id":"20250213_Temu-magyar-e-kereskedelmi-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4176542b-f972-44d9-baa2-3ffcf8775b3e.jpg","index":0,"item":"c4ecb38f-45eb-4b57-b55f-1b1fc32d7f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Temu-magyar-e-kereskedelmi-piac","timestamp":"2025. február. 13. 12:28","title":"Megmérték, hogyan tarolta le a Temu a magyar e-kereskedelmi piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják az inflációt. Sok apró meglepetést – összetöpörödő csokit, új férfisapkát – és több fontos, valóban nagy változást is találtunk a listán.","shortLead":"Bemutatta a KSH, idén mi az a 293 étel és ital, 475 más áru és 195 szolgáltatás, amelynek az árváltozásából kiszámolják...","id":"20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05.jpg","index":0,"item":"3953a5ff-2780-48d1-bcfc-58f28f00d957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_inflacio-osszetevok-reprezentans-ksh-elektromos-auto-online-rendeles-szaloncukor-vasarlas","timestamp":"2025. február. 14. 07:00","title":"Az elektromos autó és az online rendelés mostantól beleszámít az inflációba, a zacskós szaloncukor viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4990574-f73b-4937-8963-7973c765128e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar állam majdnem az utolsó fillérig minden áfát be tudott szedni 2022-ben. És ez nem kevés, mivel a kedvezményeket figyelembe vevő effektív áfakulcs 21,6 százalék volt, az uniós rangsorban a második legmagasabb, sokkal nagyobb, mint az uniós átlag. ","shortLead":"A magyar állam majdnem az utolsó fillérig minden áfát be tudott szedni 2022-ben. És ez nem kevés, mivel...","id":"20250214_Az-Orban-kormanyok-sikersztorija-az-emberek-szetadoztatasa-tovabb-csokkent-az-afares","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4990574-f73b-4937-8963-7973c765128e.jpg","index":0,"item":"51cdafae-0548-4788-8151-cabd3f60807b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_Az-Orban-kormanyok-sikersztorija-az-emberek-szetadoztatasa-tovabb-csokkent-az-afares","timestamp":"2025. február. 14. 11:16","title":"Az Orbán-kormányok sikersztorija az emberek szétadóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","shortLead":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","id":"20250214_Legnepszerubb-autoszinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894.jpg","index":0,"item":"57989542-48f8-4703-aeb2-bce657ea7b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Legnepszerubb-autoszinek","timestamp":"2025. február. 14. 08:18","title":"Minden harmadik autó fehér a világon, mellette ezek a legnépszerűbb autószínek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Donald Trump globális politikai hadjáratáról szóló vitáktól volt hangos az Európai Parlament, a fideszes delegáció képviselője pedig jelezte, Magyarország szívesen látja a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött izraeli vezetőket.","shortLead":"Donald Trump globális politikai hadjáratáról szóló vitáktól volt hangos az Európai Parlament, a fideszes delegáció...","id":"20250214_Trump_parizsi_egyezmeny_who_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"05b8764e-b566-4067-a237-29038d5425db","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_Trump_parizsi_egyezmeny_who_europai_parlament","timestamp":"2025. február. 14. 10:31","title":"„Trump elnök mutatja az utat, és ha nem akarunk teljes idiótáknak tűnni a történelemben, követnünk kell” – az amerikai elnökről vitáztak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]