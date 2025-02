Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f94d4a2-21ec-4fee-b77c-c0191525c89c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Tamás azonnali válaszokat kér, és az is érdekli, hova került az elvont támogatás. ","shortLead":"Horváth Tamás azonnali válaszokat kér, és az is érdekli, hova került az elvont támogatás. ","id":"20250218_Az-allamtitkarhoz-fordul-a-XVII-kerulet-fideszes-polgarmestere-a-rendelo-allami-tamogatasanak-csokkentese-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f94d4a2-21ec-4fee-b77c-c0191525c89c.jpg","index":0,"item":"a656046c-af1c-4d86-94a4-82b69ab8a192","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Az-allamtitkarhoz-fordul-a-XVII-kerulet-fideszes-polgarmestere-a-rendelo-allami-tamogatasanak-csokkentese-ugyeben","timestamp":"2025. február. 18. 15:28","title":"Az államtitkárhoz fordul a XVII. kerület fideszes polgármestere a rendelő állami támogatásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","shortLead":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","id":"20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a58ddec9-66ac-4a65-9870-1fb62f15eda7","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","timestamp":"2025. február. 20. 08:46","title":"Hazahozatják a Skóciában meghalt magyar ikerpár holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc26b1e-4418-45fd-9abc-f97ea48be661","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A földre érve gyulladt ki és fordult át a CRJ-900-as gép.","shortLead":"A földre érve gyulladt ki és fordult át a CRJ-900-as gép.","id":"20250218_toronto-delta-repulobaleset-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dc26b1e-4418-45fd-9abc-f97ea48be661.jpg","index":0,"item":"cebb9e7d-0a77-4ad3-b8c7-167a93b98f91","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_toronto-delta-repulobaleset-video","timestamp":"2025. február. 18. 15:17","title":"Videón a torontói repülőbaleset: kész csoda, hogy nem halt meg senki, amikor felborult a Delta gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","shortLead":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","id":"20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76.jpg","index":0,"item":"47542368-cdab-4257-b1c0-0496406dc136","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","timestamp":"2025. február. 18. 11:00","title":"Egy járókelő élesztett újra egy férfit egy budapesti villamosmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Több portál is felveti, hogy talán lőnie kellett volna a magyar játékosnak, ahelyett, hogy passzol.","shortLead":"Több portál is felveti, hogy talán lőnie kellett volna a magyar játékosnak, ahelyett, hogy passzol.","id":"20250220_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Aston-Villa-Premier-League-osztalyzatok-ertekeles-izekre-szed-darwin-nunez-tamado-kihagyott-helyzet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5.jpg","index":0,"item":"927c7143-d5b4-4dd6-b2be-1820f5d44fdc","keywords":null,"link":"/sport/20250220_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Aston-Villa-Premier-League-osztalyzatok-ertekeles-izekre-szed-darwin-nunez-tamado-kihagyott-helyzet-video","timestamp":"2025. február. 20. 01:21","title":"Ízekre szedi a nemzetközi sajtó a Liverpool támadóját, aki üres kapura fölé rúgta Szoboszlai álompasszát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]