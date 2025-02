Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","shortLead":"Az Európai Unió újabb bővítésének egyik fő motiválója a nyugati munkaerőhiány, de mi lesz akkor a kelet-európaiakkal?","id":"20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a59ebf0a-1fac-4d25-b608-dff515ce342f.jpg","index":0,"item":"cef85adb-fe8c-46cc-bafc-756c0e99d582","keywords":null,"link":"/360/20250221_agyelszivas-penzugy-kompenzalas-eu-bovites-munkaerohiany-mgyosz","timestamp":"2025. február. 21. 09:34","title":"Az agyelszívás kompenzálása és az unió bővítése lenne a megoldás a munkaerőhiányra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","shortLead":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","id":"20250221_lego-paks2-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"28949b43-7ac3-4a88-8250-e7023c2b3ddc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_lego-paks2-atomeromu","timestamp":"2025. február. 21. 20:13","title":"Legóból már elkészült a Paks2 atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d58c630-08a6-409b-b9b0-1b3c851bd383","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vannak, akik akkor is nagyot nyernek a szerencsejátékon, ha nem húzzák ki a számaikat.","shortLead":"Vannak, akik akkor is nagyot nyernek a szerencsejátékon, ha nem húzzák ki a számaikat.","id":"20250222_Havasi-Balazs-Pataky-Attila-Bekemenet-Szerencsejatek-Zrt-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d58c630-08a6-409b-b9b0-1b3c851bd383.jpg","index":0,"item":"adbdbebe-a835-4b85-bed5-1aa37bbf12aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_Havasi-Balazs-Pataky-Attila-Bekemenet-Szerencsejatek-Zrt-tamogatas","timestamp":"2025. február. 22. 09:28","title":"Havasi Balázs, Pataky Attila és a Békemenet szervezője is kapott a Szerencsejáték Zrt. támogatásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942832c-5b8d-445b-bfbc-39cfedce79b4","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Egyesek szerint eladta a lelkét, amikor elvállalta, hogy ő lesz a bulvártelevíziózás királya, de Jerry Springer megtalálta magát a szerepben. A nevét viselő show már hét éve nincs ugyan műsoron, és ma már az elképesztő sikere is homályba veszett, de még mindig érdemes boncolgatni, hogy csak tünet volt-e, vagy minden bajnak az okozója. ","shortLead":"Egyesek szerint eladta a lelkét, amikor elvállalta, hogy ő lesz a bulvártelevíziózás királya, de Jerry Springer...","id":"20250221_jerry-springer-trash-tv-netflix-dokumentumfilm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b942832c-5b8d-445b-bfbc-39cfedce79b4.jpg","index":0,"item":"7dd36c4c-bcc5-4229-b18f-7fd46555f55f","keywords":null,"link":"/elet/20250221_jerry-springer-trash-tv-netflix-dokumentumfilm-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:36","title":"A világ legrosszabb tévés műsorvezetőjét a tettlegességig fajuló balhék tették naggyá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f657775-2562-4e1e-9cbe-7111baa53d99","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az alig 10 példányban készült Bugatti Centodieci nem talált gazdára a párizsi árverésen, ahol a legdrágább portéka egy 14 milliárd forintos Ferrari volt.","shortLead":"Az alig 10 példányban készült Bugatti Centodieci nem talált gazdára a párizsi árverésen, ahol a legdrágább portéka...","id":"20250223_megneztuk-a-vevore-varo-tobb-milliard-forintos-es-1600-loeros-szuperritka-bugatti-centodieci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f657775-2562-4e1e-9cbe-7111baa53d99.jpg","index":0,"item":"c99c4382-8c6c-4e85-8537-190e6b8af578","keywords":null,"link":"/cegauto/20250223_megneztuk-a-vevore-varo-tobb-milliard-forintos-es-1600-loeros-szuperritka-bugatti-centodieci","timestamp":"2025. február. 23. 07:21","title":"Megnéztük a vevőre váró több milliárd forintos és 1600 lóerős szuperritka Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","shortLead":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","id":"20250222_usa-hadsereg-trump-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b8ec8f90-5e7c-4735-b8fe-86cb34f27ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-hadsereg-trump-katona","timestamp":"2025. február. 22. 08:30","title":"Trumpék kirúgták az amerikai hadsereg három vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól. A nyugdíjasok számára áfa-visszatérítési akció indul, Ukrajna uniós csatlakozását pedig megakadályozza Magyarország. Az alaptörvénybe beleírnák a készpénzhasználathoz való jogot, valamint azt is, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.","shortLead":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól...","id":"20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"d15f16be-19f1-4f8f-a896-f2d0a59e2bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor: A Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99812266-be33-4a90-b4d3-0e6731426db5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tatabányára érkezik egy 42 milliárd forintos beruházás, 800 embert fognak alkalmazni az új gyárban, ahol még idén elindul a termelés.","shortLead":"Tatabányára érkezik egy 42 milliárd forintos beruházás, 800 embert fognak alkalmazni az új gyárban, ahol még idén...","id":"20250221_gyaralapitas-tatabanya-epitoipari-gepek-zoomlion-kinai-gyarto-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99812266-be33-4a90-b4d3-0e6731426db5.jpg","index":0,"item":"8adff31a-6c65-4d16-904b-b382221c2384","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_gyaralapitas-tatabanya-epitoipari-gepek-zoomlion-kinai-gyarto-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. február. 21. 12:44","title":"Újabb kínai óriásgyár jön Magyarországra, Tatabánya készülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]