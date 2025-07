Bezzegezéssel válaszolt a Tisza Párt a Ruszin-Szendi Romuluszt luxizással vádoló KEHI-s dokumentumra

„A kormány által lejáratási céllal rendelt KEHI-jelentéssel Orbán Viktor kaszinóminisztere magát jelentette fel, hiszen a villa megrendelője nem Ruszin-Szendi Romulusz volt, hanem a minisztérium alá tartozó beszerző cég” – így kommentálta a HVG kérdésére a Tisza Párt a honvédelmi szakértőjeként szereplő Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egykori szolgálati villájának költségeit.

A volt vezérkari főnök használatába adott szolgálati villa ára 235 millió volt, az átalakítások 652,5 milliót vittek el, és erre jött 132,2 milliónyi ingóság – derül ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) adataiból. A HVG is írt róla, hogy a KEHI nyilvánosságra hozott a szervezet elnökének aláírásával egy „véleményt” – ami hivatalosan nem jelentés –, és ebben részletezték az ingóságokat, mondván:

„A beszerzésekre rendkívül pazarló módon, részben indokolatlanul került sor, ezáltal sérült a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapelve.”

Az irat szerint „a volt vezérkari főnök, illetve felesége a berendezési tárgyak tekintetében olyan igényeket támasztottak a HM EI Zrt. felé, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök körén messze túlmutatnak (…) számos olyan bútor, eszköz beszerzésére került sor, amelyek a leendő lakók kényelmét szolgálták, hiszen az ingatlan elsősorban nem reprezentációs célokat szolgált”.

Erre példákat is hoz a KEHI-anyag, amely mellékeli az összesen mintegy bruttó 132,2 millió forint értékben beszerzett eszközök hosszú listáját a szaunától a dohányzóasztalon és a matracokon át a televíziókig, de néhány nagyobb tételt külön is kiemeltek. Ezek közül jelentősnek mondható a magaságyás (18 millió Ft), masszázsmedence (7,6 millió Ft), szauna (6,7 millió Ft) és biliárdasztal (4 millió Ft).

A KEHI-dokumentum olyan részleteket is feltárt a villaügyben – amelyben egyébként egy magánszemély és a Mi Hazánk feljelentése nyomán a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya nyomozást folytat –, amely talán további magyarázatot igényelne. Emiatt a HVG kereste a Tisza Pártot, kérve a párt és Ruszin-Szendi reagálását, mire a fent idézett, lejáratási akciót emlegető választ kaptuk a párttól.

A Tisza Párt válasza szerint tehát az ingatlan berendezésének megrendelője – ahogy az átépítésé is – nem az egykori vezérkari főnök, hanem a HM cége volt. Ez persze formailag igaz, csak éppen a KEHI-anyagból kiderül – a bizonyára előtte és azóta is létező logikus gyakorlat szerint –, hogy a berendezést a leendő lakók igényeire szabva rendeli meg a HM-cég. Ezt bizonyítják a KEHI-anyagba is bekerült e-mail-váltások:

A Ruszin-Szendi felesége és a HM EI Zrt. közti levélváltásokból kiderül például, hogy a feleség akart okos fürdőszobai tükröt és köntöstárolót a tetőteraszra.

A Tisza válasza azzal folytatódik, hogy „azt a KEHI-jelentést sem láttuk, amely Áder János volt köztársasági elnök kétmilliárdos villafelújításáról szólna. Ahogyan semmilyen más valódi kormányzati korrupcióról szólót sem”. Úgy folytatják, ez „szánalmas, nevetséges vergődése a bukott hatalomnak, 279 nap van hátra, és azt követően a valódi KEHI fel fogja tárni az Orbán-kormány valódi korrupciós ügyeit”.

A villa kívülről KEHI

A párt kitér arra is: „Az ingatlan a mindenkori vezérkari főnöknek épült, de a KEHI nem vizsgálta, hogy miért áll most kihasználatlanul, ezzel évi több tízmillió forint kárt okoz a kormány az adófizetőknek”. A KEHI-anyag amúgy ennél kevesebbről ír: Ruszin-Szendi 2023 januárjától felmentéséig, májusig használta az ingatlant, azóta üresen áll, de ez is pénzbe kerül (őrzés, karbantartás), havi átlag 368 ezer forintba.

A HVG-nek a Tisza Párt azt is írta: „Semmilyen valós eljárás nem indult, senki nem hallgatta meg Ruszin-Szendi Romuluszt. De nem is lett volna értelme, a megrendelő nem ő volt, a pontos beszerzések nem hozzá tartoztak.” Hozzátették: a KEHI-anyag „tele van csúsztatásokkal, ócska karaktergyilkosság jegyében íródott. Ha nem így lenne, a miniszter és a közigazgatási államtitkár már a vádlottak padján ülne”.

Az a HVG-nek is feltűnt, hogy a KEHI-anyag semmilyen szankcióra vagy további jogi lépésre nem tesz javaslatot, és a dokumentumból inkább az következtethető ki, hogy a költések jogszerűek voltak, törvényt konkrétan nem sértettek, legfeljebb erkölcsileg kifogásolhatók egyes kényelmi tételek vagy azok bekerülési költsége. Erre külön is rákérdeztünk a Tiszánál, de erre nem tértek ki válaszukban.