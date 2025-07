Rendőrség: Nem indul eljárás a Pride-on felvonulókkal szemben

„Nem indul eljárás a megtiltott gyűlés résztvevőivel szemben” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn.

A Pride körül igen bonyolult jogi helyzet alakult ki: a Budapest Büszkeség menetét ugyanis a fővárosi önkormányzat hirdette meg saját rendezvényként, a rendőrség viszont betiltotta azt.

A hatósági eljárást több jogvédő szervezet és a Karácsony Gergely vezette önkormányzat is vitatta, álláspontjuk szerint ugyanis a Budapest Büszkeség menet jogilag egy fővárosi rendezvény volt, amelyre nem a gyülekezési törvény vonatkozik, ezáltal be sem kellett jelenteni a rendőrségnél. És miután nem jelentették be, a rendőrségnek nem volt arra jogi lehetősége, hogy betiltsa.

A rendőrség most azt írja közleményében, hogy „a szervezők a hatósággal nem kezdeményeztek egyeztetést, és – noha a tiltásról tudomásuk volt – ezzel ellentétes kommunikációt folytattak: az embereket a gyűlésre hívták, azt állítva, hogy az nem jogellenes. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és az önkormányzati szerepvállalás sokak számára bizonytalanságot okozhatott a jogi értelmezést illetően, feltételezhették, hogy a hatályos szabályok betartásával vesznek részt a rendezvényen”.

Vagyis még mindig azt állítja a rendőrség, hogy nem volt jogszerű a menet, ugyanakkor arra utalnak, hogy a résztvevők nem tudhatták, hogy jogszerű vagy tiltott rendezvényen vesznek részt.

Az nem derült ki a rendőrség közleményéből, hogy a szervezők ellen indul-e eljárás, mint ahogy az sem, hogy azokkal mi lesz, akiket magánszemélyek feljelentettek. Ilyen volt Karácsony Gergely főpolgármester – őt Novák Előd jelentette fel – vagy Pankotai Lili is. Ezzel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, közöljük.

Hadházy Ákos hétfő reggel azt írta, „már készül az az »összekötő« rendszer, ami a kamerával rögzített és arcfelismerő mesterséges intelligenciával beazonosított képek alapján automatikusan ki is küldi a büntetéseket az ügyfélkapun keresztül a résztvevőknek”. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy ezt nem erősítették meg neki. Ezután jelentette be a rendőrség pár órával később, hogy nem lesz büntetés. Az Ügyvédkör elnöke szerint egyébként nem lehet megbírságolni a résztvevőket.

Hadházy szerint a rendőrség tömeges bírságolásra készül a Pride után A független országgyűlési képviselő úgy értesült, lesz a rendőrség megoldása arra, hogy hamarabb feldolgozzák a rendezvényen készült felvételeket.

Több jogvédő szervezet is azt nyilatkozta a Pride után, hogy a rendőrség példaszerűen biztosította a menet résztvevőinek biztonságát. kár lenne tömeges bírságolással elrontani: