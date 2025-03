Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0e6a26e-4270-43b5-a409-e6607b60e59d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több tíz millió forintnyi élelmiszer-adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszermentő Központ, bár a konkrét tevékenység, amelynek elvégzésére létrehozták, nem egészen ez. Eközben a működtetésük költségei már 10 milliárd forintnál járnak.","shortLead":"Több tíz millió forintnyi élelmiszer-adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszermentő Központ, bár a konkrét...","id":"20250321_elelmszeradomany-gyujto-akcio-elelmiszermento-kozpont-elelmiszermentes-jotekonysag-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e6a26e-4270-43b5-a409-e6607b60e59d.jpg","index":0,"item":"aea7a5ac-d304-42e7-88a8-a054a7a61fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_elelmszeradomany-gyujto-akcio-elelmiszermento-kozpont-elelmiszermentes-jotekonysag-husvet","timestamp":"2025. március. 21. 14:16","title":"Elárulta az állami élelmiszermentő, mennyi adományt gyűjtött eddig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő jegybankelnökhöz köthető alapítványok ügyében.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő...","id":"20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d.jpg","index":0,"item":"553a14e2-12c8-413f-aa03-33a2a3913d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","timestamp":"2025. március. 21. 13:49","title":"Már nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Lovas Színháznak vezetője nagyon szeretne egy történelmi moziban lóháton vágtató főszereplőt játszani.","shortLead":"A Nemzeti Lovas Színháznak vezetője nagyon szeretne egy történelmi moziban lóháton vágtató főszereplőt játszani.","id":"20250320_Pinter-Tibor-lovas-szinhaz-Hunyadi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b.jpg","index":0,"item":"45842373-1789-4984-8dda-44dd4dde232e","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Pinter-Tibor-lovas-szinhaz-Hunyadi","timestamp":"2025. március. 20. 08:51","title":"Pintér Tibor: Keveseknek adatik meg az, mint a Hunyadi sorozat főszereplőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter beszédére voltak többen kíváncsiak, de a HVG megrendelésére készült Medián-kutatás szerint 2025 tavaszára egyértelműen a Tisza Párt elnöke lett a legnépszerűbb magyar politikus.","shortLead":"Lehet ugyan méricskélni a március 15-én készült felvételek alapján, hogy Orbán Viktor vagy kihívója, Magyar Péter...","id":"20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2517f306-95ab-45bc-935f-c71a081cf7fe.jpg","index":0,"item":"ba615b53-d33b-40a6-b81a-7ad31030dc20","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-median-felmeres-magyar-peter-orban-viktor-nepszeruseg-marciusban-ujrakezdtek","timestamp":"2025. március. 20. 06:30","title":"Medián: Magyar Péter a legnépszerűbb politikus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9d82c7-8c54-4a8b-b5d9-946b3b7d154c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország akár Magyarországra is fenyegetést jelenthet Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború kapcsán a világ nagy része osztja Magyarország “békepárti álláspontját”, az európai pozíció pedig “elszigetelt és tarthatatlan”.","shortLead":"Oroszország akár Magyarországra is fenyegetést jelenthet Orbán Balázs szerint. A miniszterelnök politikai igazgatója...","id":"20250320_orban-balazs_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9d82c7-8c54-4a8b-b5d9-946b3b7d154c.jpg","index":0,"item":"b7340a6a-de95-44f9-b5cc-fa569e3f9599","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_orban-balazs_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. március. 20. 18:15","title":"Orbán Balázs az EU-csúcson: Ha Magyarország gyenge, Oroszország fenyegetést jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal az utolsóról indul.","shortLead":"A brit F1-es versenyző rajtolhat a pole-pozícióból a Kínai Nagydíj sprintfutamán. Liam Lawson a Red Bull-lal...","id":"20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6273a32c-7c86-4fbf-b8bb-8697b695da0b.jpg","index":0,"item":"1d57f56c-5f32-4633-b501-f48e6d1545e9","keywords":null,"link":"/sport/20250321_autosport-forma-1-lewis-hamilton-ferrari-kinai-nagydij-sprintkvalifikacio","timestamp":"2025. március. 21. 10:52","title":"Megvan Hamilton első sikere a Ferrarinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig az egyik vezérigazgató-helyettes veszi át az Eximbanknál. Berta Adrienn az első nő az Exim élén.","shortLead":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig...","id":"20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"7c168719-2950-46cf-a951-62faf34cf7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","timestamp":"2025. március. 20. 11:13","title":"Folytatódik Nagy Márton káderkeringője: először kerül nő az Eximbank élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit téved: nem igaz, hogy a vidék a kormánypárt erős bázisa, annak minden társadalmi rétegben stabil szavazótábora van – mondja Kovách Imre szociológus, egy provokatív állításokkal teli, friss tanulmánykötet szerkesztője, és egyik szerzője. Minden, amit tudni lehet a mai magyar társadalomról, amely nem is olyan töredezett, mint gondolnánk.","shortLead":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit...","id":"20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c.jpg","index":0,"item":"9689a814-2cb0-4e48-8603-9b119c2f2cbe","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","timestamp":"2025. március. 21. 06:30","title":"Éppen az a vidéki új elit állhat a Tisza Párt előretörése mögött, amit a Fidesz nevelt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]