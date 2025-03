A West Hollywoodban található Sunset Tower Hotel bárjából távozóban fotózták le Jennifer Anistont és Pedro Pascalt. Állítólag három órán át vacsoráztak, ami rögtön be is indította a találgatásokat.

Az egyik spekuláció munkajellegű, elképzelhető ugyanis, hogy Pascal szerepet kap Aniston és Reese Witherspoon sorozatában, a The Morning Show-ban.

A másik spekuláció magánjellegű, e szerint a két színész egy párt alkot. Ennek alátámasztására előkerült egy tavalyi videó, ahol a Critics Choice Awards vörös szőnyegén meglehetősen szoros kapcsolatról árulkodott az interakciójuk.

Bringing this back because what if Jennifer Aniston wasn’t joking? What if Pedro really sleeps with everyone in the Morning Show?!pic.twitter.com/mU3FjqkJ3f https://t.co/QEJ0K8tPoe