[{"available":true,"c_guid":"28c3c1e6-5b88-4f7a-bf3e-2efe5f9ad9d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tizedik elnöke a zimbabwei Kirsty Coventry, egyben az első afrikai, egyúttal az első nő a sportvilág legfontosabb posztján. 2008-ban Egerszegi Krisztina 17 éves világcsúcsát múlta felül.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tizedik elnöke a zimbabwei Kirsty Coventry, egyben az első afrikai, egyúttal az első nő...","id":"20250330_kirsty-coventry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c3c1e6-5b88-4f7a-bf3e-2efe5f9ad9d7.jpg","index":0,"item":"1d77ae47-3054-4534-b856-4c4d9e0d67bb","keywords":null,"link":"/360/20250330_kirsty-coventry","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Egerszegihez hasonlóan hátúszó specialista volt a NOB első elnöknője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dízel ára viszont csökken. ","shortLead":"A dízel ára viszont csökken. ","id":"20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339cc91f-e6d3-4425-b887-04be55945fca.jpg","index":0,"item":"122c0425-059b-48d8-9b79-f364aefaf60c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Benzinar-emelessel-indul-a-kutakon-az-aprilis","timestamp":"2025. március. 31. 09:54","title":"Benzináremeléssel indul az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb27fef-da35-4687-91f4-7a93641885e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megpróbálná az amerikai kormány elérni, hogy aki tömegesen vásárol fel koncertjegyeket, hogy azokat eladhassa, azokra is vonatkozzanak a versenyjogi és az adószabályok.","shortLead":"Megpróbálná az amerikai kormány elérni, hogy aki tömegesen vásárol fel koncertjegyeket, hogy azokat eladhassa, azokra...","id":"20250401_Trump-koncert-jegyek-uzer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb27fef-da35-4687-91f4-7a93641885e3.jpg","index":0,"item":"f6b23607-6b34-4de5-bf9a-bf302cd47e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Trump-koncert-jegyek-uzer","timestamp":"2025. április. 01. 09:43","title":"Nekiment Trump a koncertjegyekkel üzérkedőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","shortLead":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","id":"20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d.jpg","index":0,"item":"0235bb4b-bd60-4354-a16f-07800541f5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","timestamp":"2025. március. 31. 07:24","title":"Kibékült a gyávázás után Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét, melyek a piac mozgatórugói lehetnek a közeljövőben.","shortLead":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét...","id":"20250330_hvg-suv-divat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1.jpg","index":0,"item":"ead724ae-bb25-42b3-9f31-4259117961da","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suv-divat","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Kapaszkodnak a gyártók, hogy diktálhassák a trendeket a városi terepjárók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","shortLead":"A Bloomberg még múlt héten értesült úgy, hogy a magyar állam eladná a részesedését a Mészáros-közeli bankholdingban.","id":"20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fda16b-f830-4202-b396-19551b332dcf.jpg","index":0,"item":"7ccffc34-d06a-4200-a45d-7e9d21b5090d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nagy-Marton-MBH-Bank-allami-reszesedes-eladas-reszvenyek","timestamp":"2025. március. 31. 14:53","title":"Nagy Márton szerint az államnak érdemes lenne kiszállnia az MBH Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada házasságon kívül születik, még ha ezt a döntéshozók nem is hajlandók tudomásul venni. Miért adják egyre többen válásra a fejüket ötvenes-hatvanas, sőt hetvenes éveikben? Melyek a leggyakoribb válóokok, és hogyan hat vissza a szegénység a házasságok tartósságára? Ezekről is beszélgettünk Tóth Olgával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének munkatársával. ","shortLead":"A magyar társadalom még mindig erősen hiszi, hogy a házasságban élők boldogabbak, ezzel együtt a gyerekek egyharmada...","id":"20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf6c3edf-6753-4076-94bd-666ee01acc63.jpg","index":0,"item":"e4c4d929-f1e8-4a45-a3ce-2c626a238e2b","keywords":null,"link":"/360/20250331_Valas-hazassag-parkapcsolat-szurke-valas-valook-valoper-magyar-szocialpolitika-Toth-Olga","timestamp":"2025. március. 31. 20:15","title":"„A válásra nem szabad úgy gondolni, mintha szörnyűség lenne, a szörnyűség a rossz kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk a győztesekkel.","shortLead":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk...","id":"20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024.jpg","index":0,"item":"d141b8b6-71b7-4282-88df-ffd5accd1696","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","timestamp":"2025. március. 31. 07:59","title":"Év Magyar Autója 2025: esztergomi Suzuki, olcsó Dacia és 727 lóerős BMW a díjazottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]