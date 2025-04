Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli márkák vannak. ","shortLead":"Franciaországban a piaci részesedése már visszacsúszott az “egyéb” kategóriába, ahol az egy százalék körüli...","id":"20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf66ac6-a297-42f0-9a4e-21588882caa7.jpg","index":0,"item":"0c560aec-994c-422d-affe-c0ffae9a968a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Tovabbra-is-csapnivaloan-teljesit-a-Tesla-Europaban","timestamp":"2025. április. 02. 08:15","title":"Továbbra is csapnivalóan teljesít a Tesla Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar hatóságoknak őrizetbe kellene venniük Netanjahut. Más kérdés, hogy a tagországok eddig sem minden esetben tartották be a testület rendelkezéseit.","shortLead":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12.jpg","index":0,"item":"ba362f3d-d036-4428-a167-70693cd8a574","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","timestamp":"2025. április. 03. 15:32","title":"Egy évig is eltart, míg Magyarország ki tud lépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","shortLead":"A morbid ajándék viszonzásra talált. ","id":"20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e991a3ee-38d3-4799-8b81-333a96f90b99.jpg","index":0,"item":"2ac0411e-25a0-4c4f-b0a9-829e0c93bad5","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kurt-russel-sirhely-ajandek-val-kilmer","timestamp":"2025. április. 03. 16:01","title":"Kurt Russell sírhelyet ajándékozott Val Kilmernek, miután westernt forgattak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7b362f-04a5-401b-a7e1-2bd435787d20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai belső biztonság megerősítését célzó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.","shortLead":"Az európai belső biztonság megerősítését célzó stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.","id":"20250401_A-ProtectEU-nevu-uj-egyuttmukodes-vedi-az-EU-t-a-hibrid-fenyegetesek-a-szervezett-bunozes-es-a-kiberterben-elkovetett-buncselekmenyek-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df7b362f-04a5-401b-a7e1-2bd435787d20.jpg","index":0,"item":"9db2d3cc-f0da-4942-a585-1cf9fd1fad23","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_A-ProtectEU-nevu-uj-egyuttmukodes-vedi-az-EU-t-a-hibrid-fenyegetesek-a-szervezett-bunozes-es-a-kiberterben-elkovetett-buncselekmenyek-ellen","timestamp":"2025. április. 01. 20:18","title":"A ProtectEU nevű új együttműködés védheti az uniót a hibrid fenyegetések, a szervezett bűnözés és a kibertérben elkövetett bűncselekmények ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és hangulatkeltésről írnak a gyermekszegénységi adatokról megjelent cikkek kapcsán.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal visszautasítja a szándékos manipuláció vádját, rosszindulatú interpretációról és...","id":"20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"094f64b5-ec2d-4e01-ac8f-529f9aa50b36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szegenysegi-adatok-ksh-valasz-jo-hirnev","timestamp":"2025. április. 02. 18:59","title":"Szegénységi adatok: visszautasítja a vádakat a KSH és az intézmény hírnevének rontásáról írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","shortLead":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","id":"20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"54f8cbea-d357-4ae2-aedb-cd70e7fb06e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","timestamp":"2025. április. 03. 15:19","title":"Lefoglalta a rendőrség Szabó Bálint trombitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra, hogy olyan hosszan beszél, ameddig csak bír.","shortLead":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra...","id":"20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d.jpg","index":0,"item":"d5622230-760a-49b6-b15b-e40dc6405ecf","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","timestamp":"2025. április. 01. 21:03","title":"Több mint 15 órás felszólalásban kritizálta egy szenátor az amerikai kongresszusban Donald Trump kormányzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ebeb79-31ab-4d9a-84b2-8235b7e80b0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik érintett autós és egy járókelő kapta el, amikor el akart menekülni.","shortLead":"Az egyik érintett autós és egy járókelő kapta el, amikor el akart menekülni.","id":"20250403_rakospalota-amokfuto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ebeb79-31ab-4d9a-84b2-8235b7e80b0c.jpg","index":0,"item":"3be03ce4-d3c1-44b3-b338-79814f22a79d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_rakospalota-amokfuto-video","timestamp":"2025. április. 03. 10:11","title":"Videón egy autótolvaj ámokfutása, aki öt autót tört össze Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]