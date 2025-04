Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","shortLead":"A zivatarok miatt szinte az egész országra veszélyjelzést adtak ki.","id":"20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4348e655-d0f5-4cc1-bef1-21906ae8ad2d.jpg","index":0,"item":"7b4281c0-0f6e-4011-9991-8cd4fcb943e4","keywords":null,"link":"/elet/20250417_idojaras-napsutes-meleg-zapor-zivatar-veszlyjelzes","timestamp":"2025. április. 17. 06:22","title":"Napközben néhol 30 fok is lehet, aztán jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","shortLead":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","id":"20250417_torlodas-baleset-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"1809ddfd-2fc2-49e6-a112-80d43cf690d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_torlodas-baleset-m3","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Tizenöt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A csütörtöki nyitáskor az európai tőzsdék visszaesést mutattak, mivel a befektetők az Európai Központi Bank (EKB) legújabb monetáris politikai döntésére várnak. Amerikában a Fed egyelőre kivárásra rendezkedik be, a vámok fűthetik az inflációt és visszafoghatják a gazdasági növekedést.","shortLead":"A csütörtöki nyitáskor az európai tőzsdék visszaesést mutattak, mivel a befektetők az Európai Központi Bank (EKB...","id":"20250417_Dadogva-indultak-az-europai-tozsdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5fe61361-02e7-48fa-8f24-cb06a07d90f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Dadogva-indultak-az-europai-tozsdek","timestamp":"2025. április. 17. 10:14","title":"Dadogva indultak az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","shortLead":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","id":"20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"bfb298a4-84bc-4c1c-a73b-df94da524ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","timestamp":"2025. április. 17. 13:33","title":"Leállás jön az OTP-nél, órákig nem működik majd a kártyás fizetés sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar olajmulti amúgy is erős Pakisztánban, három új gázkutat állíthat termelésbe.","shortLead":"A magyar olajmulti amúgy is erős Pakisztánban, három új gázkutat állíthat termelésbe.","id":"20250417_A-Mol-gazt-talalt-Pakisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"8f8fe4b6-5b22-4b37-a09a-211bc714f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Mol-gazt-talalt-Pakisztanban","timestamp":"2025. április. 17. 13:23","title":"A Mol gázt talált Pakisztánban, Szijjártó Péter repülőjáratot is szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2275638-b829-4c2a-a194-b6ea35e58b14","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Európai elvbarátainak nagy része erős kifejezésekkel határolódik el az amerikai elnöktől. Semmi sem kínosabb a szuverenisták számára, mint hogy egy külföldi nagyhatalomtól függenek.","shortLead":"Európai elvbarátainak nagy része erős kifejezésekkel határolódik el az amerikai elnöktől. Semmi sem kínosabb...","id":"20250416_hvg-trump-eu-szuverenistak-orban-le-pen-meloni-weidel-salvini-wilders","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2275638-b829-4c2a-a194-b6ea35e58b14.jpg","index":0,"item":"d3f0829d-88ad-4759-8e25-efdd91cab66a","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-trump-eu-szuverenistak-orban-le-pen-meloni-weidel-salvini-wilders","timestamp":"2025. április. 16. 15:30","title":"Nagyot koppant a Trumpot megváltóként váró európai szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni. Mutatjuk, milyen gyakorlatokat érdemes végezni.","shortLead":"Ausztrál kutatók felmérése azt mutatja, hogy már napi 5 perc mozgás is segít egészségesebb és erőteljesebb életet élni...","id":"20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee432c6b-eb6e-43ba-bb75-b80d76a7de9b.jpg","index":0,"item":"45330789-75c7-4ce7-8114-190d0331fcb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_testmozgas-egeszseg-kutatas-eronlet","timestamp":"2025. április. 16. 20:03","title":"Próbálja ki: csinálja ezeket a gyakorlatokat naponta 5 percig, az eredményt meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint az orvos legalább tizenöt páciensét ölte meg.","id":"20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"3e335105-ab7a-451b-a1a7-1c159423d2d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_nemetorszag-vad-gyilkossag-emberoles-orvos","timestamp":"2025. április. 16. 12:48","title":"Halálos koktélt itatott a rábízott gyógyíthatatlan betegekkel egy német orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]