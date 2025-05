Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Súlyos politikai nyomás, per, méltatlan támadások és belső küzdelmek keserítik meg a legnagyobb presztízsű intézmény, az MTA 200. születésnapját, amit május 5-én ünnepel a testület.","shortLead":"Súlyos politikai nyomás, per, méltatlan támadások és belső küzdelmek keserítik meg a legnagyobb presztízsű intézmény...","id":"20250501_hvg-200-eves-mta-unnep-ingatlanok-tudosok-tureshataron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e.jpg","index":0,"item":"2fb39f29-77e7-44de-8120-0d540ab48e2d","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-200-eves-mta-unnep-ingatlanok-tudosok-tureshataron","timestamp":"2025. május. 01. 07:00","title":"„Ez Putyin módszere” – pattanásig feszült a helyzet a hatalom és az Akadémia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5989a56-1ba6-405a-b90d-8a9825ecce2b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A brazil szövetség azóta cáfolta a pletykákat, amely szerint ikonikus kék idegenbeli mezét vörösre cserélte volna a nemzeti csapat.","shortLead":"A brazil szövetség azóta cáfolta a pletykákat, amely szerint ikonikus kék idegenbeli mezét vörösre cserélte volna...","id":"20250430_brazil-valogatott-foci-piros-mez-lula-bolsonaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5989a56-1ba6-405a-b90d-8a9825ecce2b.jpg","index":0,"item":"7771f1e1-3eb4-42dd-9c4a-c41c51ecc67e","keywords":null,"link":"/elet/20250430_brazil-valogatott-foci-piros-mez-lula-bolsonaro","timestamp":"2025. április. 30. 19:10","title":"Kiakadtak a brazilok, amiért felmerült, hogy vörös mezben játszhat a válogatott a 2026-os vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43192bac-830b-4f22-b02d-5dfb98e582c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már arra készülnek Brüsszelben, mi lesz, ha júliusban nem szavazza meg Orbán Viktor az orosz szankciók meghosszabbítását?","shortLead":"Már arra készülnek Brüsszelben, mi lesz, ha júliusban nem szavazza meg Orbán Viktor az orosz szankciók...","id":"20250501_Suddeutsche-Brusszel-Trump-Orban-orosz-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43192bac-830b-4f22-b02d-5dfb98e582c8.jpg","index":0,"item":"50682501-bd0d-48f2-9bb8-1476de91e729","keywords":null,"link":"/360/20250501_Suddeutsche-Brusszel-Trump-Orban-orosz-szankciok","timestamp":"2025. május. 01. 07:56","title":"Süddeutsche: Brüsszelben attól félnek, hogy Trump kérésére Orbán válságba taszítja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győr-iparterület csomópont előtt történt a baleset.","shortLead":"A Győr-iparterület csomópont előtt történt a baleset.","id":"20250501_Baleset-miatt-megallitottak-a-forgalmat-az-M1-es-autopalyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2.jpg","index":0,"item":"831736d6-965a-4638-8b28-a6c375ff954f","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Baleset-miatt-megallitottak-a-forgalmat-az-M1-es-autopalyan","timestamp":"2025. május. 01. 11:47","title":"Baleset miatt egy időre megállították a forgalmat az M1-es autópályán, de már újra zavartalanul haladhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, amikor a kicsi a jó: bejelentette a TSMC a legújabb, 1,4 nm-es folyamattechnológiáját. Az ezzel készülő áramkörök kerülhetnek majd az Apple új telefonjaiba és a Nvidia videokártyáiba.","shortLead":"Van, amikor a kicsi a jó: bejelentette a TSMC a legújabb, 1,4 nm-es folyamattechnológiáját. Az ezzel készülő áramkörök...","id":"20250501_tsmc-1-4-nm-chip-folyamattechnologia-iphone-nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3063e17d-5892-4ea4-944a-553b691c44d1.jpg","index":0,"item":"3317b69c-6fa4-4ccf-b952-d96f9571d1d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_tsmc-1-4-nm-chip-folyamattechnologia-iphone-nvidia","timestamp":"2025. május. 01. 14:03","title":"Nagy bejelentés a TSMC-től: ilyen áramkörök kerülhetnek majd az iPhone-okba és az Nvidia videokártyáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e736d38-84fd-4cd4-8db0-667b940fc442","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Lengyelországgal az élen fegyverkeznek az Európai Unió országai – megnéztük, hol, hogyan zajlanak a védelmi fejlesztések. A hadseregek létszámának növelése a fizetések jelentős emelése nélkül nem fog menni.","shortLead":"Lengyelországgal az élen fegyverkeznek az Európai Unió országai – megnéztük, hol, hogyan zajlanak a védelmi...","id":"20250428_katonasag_europa_fegyverkezes_honvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e736d38-84fd-4cd4-8db0-667b940fc442.jpg","index":0,"item":"4d7e7192-54c3-4c8f-939d-46a123eddaee","keywords":null,"link":"/360/20250428_katonasag_europa_fegyverkezes_honvedelem","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Fegyverkezik Európa, de lakói nemigen lelkesednek azért, hogy katonának álljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","shortLead":"Satya Nadelle Mark Zuckerberggel beszélgetve árulta el, hol tart a Microsoft a mesterséges intelligencia használatával.","id":"20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc1506a-3673-45e4-b468-1039cc238bac.jpg","index":0,"item":"00a08896-2289-4e00-9f6a-54059c27281c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_microsoft-mesterseges-intelligencia-programozas-kodolas","timestamp":"2025. április. 30. 15:03","title":"A Microsoftnál már a gép írja a kód 30 százalékát, az is kiderült, miben a legjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4989493-5b79-42a3-a738-4296020c6b84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen 23 hiba volt az Apple több rendszerében is, de a jó hír, hogy már befutott a javítás – csak telepíteni kell.","shortLead":"Összesen 23 hiba volt az Apple több rendszerében is, de a jó hír, hogy már befutott a javítás – csak telepíteni kell.","id":"20250430_apple-airplay-biztonsagi-resek-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4989493-5b79-42a3-a738-4296020c6b84.jpg","index":0,"item":"5393a842-aec0-43ab-b762-6a1fbd2b7572","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_apple-airplay-biztonsagi-resek-sebezhetoseg","timestamp":"2025. április. 30. 17:03","title":"Súlyos hibákat találtak az Apple eszközeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]