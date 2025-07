Érmet is kapott és a klubvébé eredeti trófeáját is megtarthatta Trump

Nem csak hogy együtt ünnepelt a klubvilágbajnok Chelsea játékosaival a pódiumon, az amerikai elnök még egy aranyérmet is kapott a díjkiosztón.

A közösségi médiában keringő felvételek tanúsága szerint miután a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germaint 3-0-ra leiskolázó londoni csapat minden tagja megkapta az érmét Gianni Infantinótól, a nemzetközi futballszövetség (FIFA) vezetőjétől és Donald Trump amerikai elnöktől, előbbi az utóbbinak is átadott egyet. Trump megnézegette a medált, majd a zakója belső zsebébe dugta.

⚽️🥇 DID DONALD TRUMP JUST POCKET A MEDAL 🥇⚽️ pic.twitter.com/GPVSlJ4axQ — Brian Krijgsman (@BrianKrijgsman) July 14, 2025

Aztán felsétált a dobogóra, ahol – ugyancsak Infantinóval közösen – átadták a csapatkapitánynak, Reece Jamesnek a trófeát. De míg az olasz sportvezető elsétált, az elnök még akkor is a játékosok között ácsorgott, amikor azok ünnepelni kezdtek.

Ezen a leginkább a döntőben két gólt is szerző Cole Palmer csodálkozott, láthatóan nem értette, mit keres a körükben Trump, hiszen a ceremóniának ez a része már kizárólag a győztes csapatról szokott szólni.

A CNN a két furcsa epizód miatt megkereste a FIFA-t, hogy megtudja, tényleg Trumpnak szánták-e azt az érmet, amelyet megkapott, és hogy ott kellett volna-e állnia a pódiumon, amikor a játékosok a magasba emelték a trófeát. A The Athletic úgy tudja, hogy Infantino félretett egy medált az elnöknek, azt ajándékozta oda neki.

Később az is kiderült, hogy a trófea, amelyet a Fehér Házban mutattak be, és amelyen két helyen is szerepel Infantino neve, továbbra is az Ovális Irodában van, a Chelsea pedig a másolatot kapta meg. „Azt mondták, »meg tudná őrizni nekünk egy időre«? Az Ovális Irodába került, aztán megkérdeztem: »mikor jönnek érte?« Infantino pedig azt mondta, »sosem, örökre önnél maradhat«. És igazából készítettek egy újat, az eredeti pedig most is az Ovális Irodában van” – magyarázta Trump a DAZN-nak.