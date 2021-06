Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","shortLead":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","id":"20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a97e50-134e-4521-acac-23a2fc2c9b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 16:13","title":"Újonc cégek jutnak milliárdokhoz az egészségipari pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","shortLead":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","id":"20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a45176c-e1f6-407a-898c-ca4e5e2ee7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","timestamp":"2021. június. 23. 08:55","title":"Hiába bánik pocsékul a dolgozóival, az Amazon a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Blochamps becslései szerint néhány éven belül 25 ezerre nő azoknak a száma, akiknek a vagyona eléri az 1 millió dolláros álomhatárt, azaz a 300 millió forintot.","shortLead":"A Blochamps becslései szerint néhány éven belül 25 ezerre nő azoknak a száma, akiknek a vagyona eléri az 1 millió...","id":"20210622_milliardosok_magyarorszag_vagyon_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aef8bf-4d24-4d80-9d79-040bceb68266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_milliardosok_magyarorszag_vagyon_ingatlan","timestamp":"2021. június. 22. 14:53","title":"Egy kutatás szerint három év múlva már 7500 magyar lesz milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","shortLead":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","id":"20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae60e10-0682-4fd4-b520-23e41cdd4dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. június. 23. 11:34","title":"Az NNK szerint minden vizsgált városban alacsony a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze van Magyarországhoz.","shortLead":"Orbán Viktor külföldi bírálóinak is tudnia kell Karácsony Gergely szerint, hogy a magyar kormánynak egyre kevesebb köze...","id":"20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387d9a04-f4a1-4ed0-a35e-320f4dd95e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5c4d7b-6301-41df-bd77-a137b36fe438","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_karacsony_gergely_homofobtortveny_szegyen_a_kormanye","timestamp":"2021. június. 23. 17:45","title":"Karácsony a homofóbtörvényről: A szégyen a kormányé, és nem az országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","shortLead":"James Michael Tyler prosztatarákja már átterjedt a csontjaira. A színész már nem tud járni.","id":"20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef758f0-b565-4c51-b4cd-ecf96c6389d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa387ad7-010a-4b1c-8b26-aefa7aa551e1","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Jobaratok_Gunther_James_Michael_Tyler_rakbetegseg","timestamp":"2021. június. 22. 09:47","title":"A Jóbarátok Günthere, James Michael Tyler negyedik stádiumú rákbetegségben szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület tagja.","shortLead":"A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület...","id":"20210622_part_rendor_belepes_orfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ea5011-a795-43e1-b526-8478836c5a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_part_rendor_belepes_orfk","timestamp":"2021. június. 22. 17:30","title":"ORFK: 23 rendőr szerelt le idén úgy, hogy belépett egy pártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamion és egy teherautó ütközött össze.","shortLead":"Egy kamion és egy teherautó ütközött össze.","id":"20210622_torlodas_M1es_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939973c8-b11c-4a8f-820d-0f92ffe5d35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_torlodas_M1es_baleset","timestamp":"2021. június. 22. 08:33","title":"Több kilométeres a dugó az M1-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]