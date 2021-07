Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","shortLead":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","id":"20210705_spinazzola_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71539f4-356d-40ac-9a13-4954b7222898","keywords":null,"link":"/sport/20210705_spinazzola_mutet","timestamp":"2021. július. 05. 20:42","title":"Megműtötték Spinazzolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni...","id":"20210706_katonak_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3a7391-8f40-4b6e-b329-c65cc8380130","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_katonak_korhaz","timestamp":"2021. július. 06. 07:39","title":"Visszahívták a katonákat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489b0d9a-9bd9-4cc8-ab01-586080854534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","timestamp":"2021. július. 04. 12:00","title":"Ez történt: Rossz hírt kapott, aki kínai vakcinával van oltva – jót, aki Pfizerrel vagy Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami...","id":"20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9324ff5f-4400-4983-962e-e29883dc423d","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","timestamp":"2021. július. 05. 07:49","title":"Emelkednek az esetszámok, július végére elérheti a koronavírus negyedik hulláma Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556bd522-a64a-46e7-91eb-0c787f6adf0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikrobiológiai szempontból nem jó a termék. A Spar visszaadja a vételárat.","shortLead":"Mikrobiológiai szempontból nem jó a termék. A Spar visszaadja a vételárat.","id":"20210706_spar_s_budget_kolbasz_termekvisszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556bd522-a64a-46e7-91eb-0c787f6adf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d5d94c-4628-4d07-b53a-7eaf229b8812","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_spar_s_budget_kolbasz_termekvisszahivas","timestamp":"2021. július. 06. 10:05","title":"Baj van a Spar egyik termékével, nehogy megegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss anyaggal jelentkezik, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven. A Nem kijárat Felült a csend című dalát és annak klipjét első alkalommal a hvg.hu-n láthatják és hallhatják.","shortLead":"Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss...","id":"20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea96b2eb-71c5-41cf-8957-a95f0eb6951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c0c0ba-e801-433b-8b35-bc47e7e1ef0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Kenyszerszulte_bezartsagbol_szivhez_szolo_dalok__bemutatkozik_a_Nem_kijarat","timestamp":"2021. július. 05. 14:10","title":"Kényszer szülte bezártságból szívhez szóló dalok – bemutatkozik a Nem kijárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","shortLead":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","id":"20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14df6-c62c-49e0-8064-00087a7a0b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","timestamp":"2021. július. 05. 18:44","title":"Matolcsy György csak közepest adott a kormány válságkezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","shortLead":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","id":"20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab64f441-42ab-40e8-96c1-9282192fb2de","keywords":null,"link":"/elet/20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","timestamp":"2021. július. 06. 08:56","title":"Britney Spears a visszavonulását tervezi, a menedzsere már le is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]