[{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","shortLead":"Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik.","id":"20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e011c3d-e871-47b8-9250-22d9d9c5f024","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_Ket_szabolcs_megyei_hataratkelohely_nem_uzemel_mert_az_ukran_oldalon_aramszunet_van","timestamp":"2018. október. 24. 13:53","title":"Két Szabolcs megyei határátkelőhely nem üzemel, mert az ukrán oldalon áramszünet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b5337-04a4-43df-ba7e-1637f20ed220","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Bem téren elmondott október 23-i beszédét követően kameránknak arról beszélt, reméli, hogy az erőszaktól való félelem arra fogja vezetni a Fideszt, hogy engedjenek a magyar nép nyomásának, és egy tisztességesebb, emberségesebb, becsületes útra térjenek vissza. Ez önként nem fog menni, mert minden zsarnok addig megy el, amíg teheti - mondta a politikus. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Bem téren elmondott október 23-i beszédét követően kameránknak arról beszélt...","id":"20181023_Marki_Zay_Meg_egyetlen_zsarnok_sem_adta_at_a_hatalmat_onkent__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99b5337-04a4-43df-ba7e-1637f20ed220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9ac7e8-ff90-434a-8d10-964c2a603c19","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Marki_Zay_Meg_egyetlen_zsarnok_sem_adta_at_a_hatalmat_onkent__video","timestamp":"2018. október. 23. 18:24","title":"Márki-Zay: Még egyetlen zsarnok sem adta át a hatalmát önként - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c6fb0d-570f-4db7-a71d-01ce820d36da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a szoftveres újdonságokról szól majd a dél-koreai gyártó novemberi fejlesztői konferenciája. Ezt most már egy sejtelmes, de érthető meghívó is alátámasztja. ","shortLead":"Nem csak a szoftveres újdonságokról szól majd a dél-koreai gyártó novemberi fejlesztői konferenciája. Ezt most már...","id":"20181024_samsung_galaxy_f_flexibilis_kepernyo_hajlithato_telefon_dj_koh_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20c6fb0d-570f-4db7-a71d-01ce820d36da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c7848b-80f2-4bda-b122-361123e93045","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_samsung_galaxy_f_flexibilis_kepernyo_hajlithato_telefon_dj_koh_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. október. 24. 13:03","title":"Tényleg jön a Samsung összehajtható telefonja, kiküldték a meghívókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak a 60. életévüket betöltötteket, és csak 600 ezer forintig.","shortLead":"De csak a 60. életévüket betöltötteket, és csak 600 ezer forintig.","id":"20181024_Adomentes_lesz_kirugott_kozszolgakat_foglalkoztatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da497237-600f-43a5-9de2-ec446a0922a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Adomentes_lesz_kirugott_kozszolgakat_foglalkoztatni","timestamp":"2018. október. 24. 09:02","title":"Adómentes lesz kirúgott közszolgákat foglalkoztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9794eed1-3a3e-4e65-92d2-a031ed28ff7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol régészeknek még ismerős is volt a görög kereskedelmi hajó.","shortLead":"Az angol régészeknek még ismerős is volt a görög kereskedelmi hajó.","id":"20181023_A_vilag_legregebbi_epsegben_megmaradt_hajojat_talaltak_meg_a_Feketetenger_melyen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9794eed1-3a3e-4e65-92d2-a031ed28ff7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5438aa-7f84-49fe-a68a-105d08f919e1","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_vilag_legregebbi_epsegben_megmaradt_hajojat_talaltak_meg_a_Feketetenger_melyen__video","timestamp":"2018. október. 23. 14:59","title":"A világ legrégebbi, épségben megmaradt hajóját találtak meg a Fekete-tenger mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","shortLead":"Kedden bekérették az osztrák külügyminisztériumba Szaúd-Arábia bécsi nagykövetét.","id":"20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2404aa93-114d-4a80-855b-1e7c8446611e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Mar_Ausztriaig_er_Dzsamal_Hasogdzsi_meggyilkolasanak_ugye","timestamp":"2018. október. 24. 06:56","title":"Már Ausztriáig ér Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee001b3-f204-4426-88cd-5e32954897be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsik, illetve a hagyományos autótuning egyik alapvető eleme a széles kerék, de vajon melyek a legszélesebb autógumik? ","shortLead":"A sportkocsik, illetve a hagyományos autótuning egyik alapvető eleme a széles kerék, de vajon melyek a legszélesebb...","id":"20181025_razos_ugy_ezek_a_legszelesebb_uthengerszeru_autogumik_lamborghini_kumho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee001b3-f204-4426-88cd-5e32954897be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7562bb-38f5-4b9b-80a4-af9f2c472ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_razos_ugy_ezek_a_legszelesebb_uthengerszeru_autogumik_lamborghini_kumho","timestamp":"2018. október. 25. 08:21","title":"Rázós ügy: ezek a legszélesebb, úthengerszerű autógumik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett a hajléktalanság kriminalizálása elleni tüntetésen, amivel kapcsolatban azt mondta, a hatalomnak az a dolga, hogy minél hatalmasabb legyen. „A hatalom arra kényszeríti a használóját, hogy rosszul használja” – véli.","shortLead":"Az író szerint senki sem szeretné, hogy parancsolgassanak neki, hülyék pedig végképp ne tegyék ezt. Ő is részt vett...","id":"20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27261c0-3a54-4315-8150-ec29ab3331ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fbd5ec-3eef-4fd8-b20b-ef9e65505735","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Dragoman_Gyorgy_Az_igazi_diktaturak_nem_szunnek_meg","timestamp":"2018. október. 24. 17:36","title":"Dragomán György: Az igazi diktatúrák nem szűnnek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]