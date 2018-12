Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig Páva Zsolt polgármester szerint nem is fog megépülni. A közgyűlésen Páva egy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-hez köthető furcsa pénzmozgásáról is beszélt.","shortLead":"2015-ben ígért fürdőt a pécsieknek Orbán Viktor, a projekt azóta nem indult el, a hozzá kapcsolódó sportcsarnok pedig...","id":"20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350add6d-5094-4b91-8c9f-ee8b07aa6167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c945a-e038-4b0e-aef0-65c5406abfbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_A_fideszes_varos_ahol_nemhogy_a_furdo_de_meg_a_sportcsarnok_sem_epul_meg","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"A fideszes város, ahol nemhogy a fürdő, de még a sportcsarnok sem épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbdeee0-86c7-4e51-8ac4-a795c01a7606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi festési alapanyagok miatt, a lézeres szkennereknek a sötét színű autókkal meggyűlik a baja.","shortLead":"A jelenlegi festési alapanyagok miatt, a lézeres szkennereknek a sötét színű autókkal meggyűlik a baja.","id":"20181215_Meg_az_autok_fenyezese_is_mas_lesz_az_onvezetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbdeee0-86c7-4e51-8ac4-a795c01a7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27ec04-045b-49ce-bc70-5169ec2dfd0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Meg_az_autok_fenyezese_is_mas_lesz_az_onvezetes_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 09:23","title":"Még az autók fényezése is más lesz az önvezetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48973f7c-161a-42b2-a2de-1d7fbccd5302","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol klubot antiszemita szurkolói miatt vehetik elő.","shortLead":"Az angol klubot antiszemita szurkolói miatt vehetik elő.","id":"20181214_A_balhe_sem_maradt_el_a_VidiChelsea_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48973f7c-161a-42b2-a2de-1d7fbccd5302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a0217-66f1-4f17-be9c-d0bcbf0d4f82","keywords":null,"link":"/sport/20181214_A_balhe_sem_maradt_el_a_VidiChelsea_meccsen","timestamp":"2018. december. 14. 08:45","title":"A balhé sem maradt el a Vidi–Chelsea-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassabban, óvatosabban!","shortLead":"Lassabban, óvatosabban!","id":"20181215_Ho_boritja_az_orszagot_a_rendorseg_es_a_katasztrofavedelem_is_ovatossagra_int","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ace7e83-49f7-4552-b971-5005704e3c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61718f28-59b4-4fda-a250-39970914499d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Ho_boritja_az_orszagot_a_rendorseg_es_a_katasztrofavedelem_is_ovatossagra_int","timestamp":"2018. december. 15. 08:20","title":"Hó borítja az országot, a rendőrség és a katasztrófavédelem is óvatosságra int","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért az emberek. Aukción eladták például Stephen Hawking kerekesszékét, apró holdkőzeteket és egy dinoszaurusz-csontvázat is. ","shortLead":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért...","id":"20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dbfd0-1f62-4fb0-b27e-956c87d9d15c","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","timestamp":"2018. december. 14. 08:00","title":"Dinoszaurusztól az eredeti Micimackó-térképig: ezekért fizettek milliókat az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány szerint mindez azt jelenti, hogy Belgiumban cenzúra van.","shortLead":"A kormány szerint mindez azt jelenti, hogy Belgiumban cenzúra van.","id":"20181213_Guy_Verhofstadt_Orban_Viktor_plakat_kisbusz_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e90476-872a-4afc-adbf-4296a2e13e2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Guy_Verhofstadt_Orban_Viktor_plakat_kisbusz_Brusszel","timestamp":"2018. december. 13. 18:25","title":"Eljárás indult Brüsszelben a magyar sofőr ellen, aki a kormány Verhofstadt-plakátos kisbuszát vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tette közzé azt a fantasztikus felvételt, amit a Parker napszonda készített még november elején a csillagunkról.","shortLead":"A NASA tette közzé azt a fantasztikus felvételt, amit a Parker napszonda készített még november elején a csillagunkról.","id":"20181213_parker_solar_probe_napszonda_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd3c91-efa1-48ad-a9b0-c4b1234ca294","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_parker_solar_probe_napszonda_fenykep","timestamp":"2018. december. 13. 22:28","title":"Soha ilyen közel nem repült még szonda a Naphoz, és most még fotót is csinált róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f007350-07c2-40a5-8a20-091fb1092f7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egyik szervezete jövőre új szabályt vezet be, amely megtiltja, hogy olyan mozzanatok kerüljenek a hirdetésekbe, amelyek egyes nemi sztereotípiákat hangsúlyoznak.","shortLead":"A hatóság egyik szervezete jövőre új szabályt vezet be, amely megtiltja, hogy olyan mozzanatok kerüljenek...","id":"20181214_Tamadast_indit_a_reklamokban_megjeleno_szexizmus_ellen_a_brit_reklamfelugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f007350-07c2-40a5-8a20-091fb1092f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500e47e3-31bc-4c3f-8fe2-545adf9c2fb5","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Tamadast_indit_a_reklamokban_megjeleno_szexizmus_ellen_a_brit_reklamfelugyelet","timestamp":"2018. december. 14. 10:40","title":"Támadást indít a reklámokban megjelenő szexizmus ellen a brit reklámfelügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]