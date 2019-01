Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torlódáskezelési próbát tartanak a nagyobb délkelet-angliai kikötők környékén.","shortLead":"Torlódáskezelési próbát tartanak a nagyobb délkelet-angliai kikötők környékén.","id":"20190107_Kamionokkal_blokkoljak_az_utat_Dovernel_hogy_kiprobaljak_mit_hozhat_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d708da-dd4c-413b-8bec-16db9b298e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Kamionokkal_blokkoljak_az_utat_Dovernel_hogy_kiprobaljak_mit_hozhat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 07. 11:26","title":"Kamionokkal blokkolják az utat Dovernél, hogy kipróbálják, mit hozhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És a legjobb: ehhez csak pár percre van szüksége.","shortLead":"A FoldiMate eszköze a gyártó szerint egy teljes mosás során keletkezett ruhamennyiséget képes összehajtogatni. És...","id":"20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ec4-b548-459d-96bb-d5bba1293556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d256ef-58cb-4c53-aac4-ca8defdcdcf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_foldimate_ruhak_osszehajtogatasa_hazimunka_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 11:33","title":"Itt a robot, amely olyan profin összehajtogatja a kimosott ruhákat, ahogy senki más – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható csapadék, havazásra és ónos esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Hideg idővel kezdődik a hét, néhol mínusz 15 fok is lehet, aztán fokozatosan enyhül a hideg. A héten többször várható...","id":"20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27432810-2697-4765-b941-ff8e0724b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeacdde-ca6b-4847-91f9-a68f536a63c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Jon_a_hideg_ejszaka_15_fok_is_lehet","timestamp":"2019. január. 06. 16:16","title":"Jön a hideg, éjszaka -15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","shortLead":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","id":"20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9612807a-59ae-4d41-8c4d-b8241edf7880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2019. január. 07. 14:22","title":"3,5 milliárd forintot keresett a Vidi az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8c3ba9-2b5f-4599-a184-3f9d9b9e1a78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen élnek a határozott idejű, azaz hűségidős szerződésekre vonatkozó szabályok 2017 őszén életbe lépett változásai által kínált lehetőségekkel – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) távközlési szolgáltatások használatát lakossági körben vizsgáló 2018-as felmérésének előzetes adataiból. Az új előfizetők kétharmada már csak egy év hűségidőt vállalt, tíz megkérdezettből kilenc teljesen elégedett a határozott idejű szerződésével, viszont a 2018-ban szerződést kötött előfizetőknek csak alig hatvan százaléka tudta, hogy a készülék nélküli hűségidőplafon egy évre csökkent.","shortLead":"Egyre többen élnek a határozott idejű, azaz hűségidős szerződésekre vonatkozó szabályok 2017 őszén életbe lépett...","id":"20190107_nmhh_husegido_vallalasa_felmeres_12_honap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b8c3ba9-2b5f-4599-a184-3f9d9b9e1a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd3c7a-1a25-47aa-9f0a-e89e7503caab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nmhh_husegido_vallalasa_felmeres_12_honap","timestamp":"2019. január. 07. 10:33","title":"Jött a törvénymódosítás, aztán máris elillant a magyarok hűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA, mondta el a Miniszterelnökség államtitkára az Echo Tv-ben. Ezzel ki lett mondva, hogy a kormány nem ad közpénzt a vele szembenálló civileknek.","shortLead":"Igyekszik kiszűrni a neki nem tetsző politikai célokért küzdő civileket az állam civileket tánogató szerve, a NEA...","id":"20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec66776d-eecd-4edf-b160-08cf7776e0a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elo_adasban_vallotta_be_az_allamtitkar_hogy_a_kormany_politikai_alapon_dont_a_civilek_tamogatasokrol","timestamp":"2019. január. 07. 11:06","title":"Élő adásban vallotta be az államtitkár, hogy a kormány politikai alapon dönt a civilek támogatásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem hivatalosak, azonban egybecsengenek néhány korábbi pletykával.","shortLead":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem...","id":"20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f035431-4c63-43f7-98f5-2aab8c4af926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","timestamp":"2019. január. 07. 13:03","title":"5G és 5 kamera: izgalmasnak ígérkezik a Nokia idei csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést az elmérgesedő amerikai-kínai kereskedelmi viszály kényszerítette ki.","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést...","id":"20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e69769f-fce7-4087-a9d2-7c74534ceb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","timestamp":"2019. január. 07. 11:37","title":"Ott épít giga-autógyárat a Tesla, ahonnan a legnagyobb pofont kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]