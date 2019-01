Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","shortLead":"Az egyórás mentőakció során tucatnyi síelőt kellett biztonságba helyezniük a mentőegységeknek. ","id":"20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f40eb7a-7d07-4ffc-b194-0696b1f0e050","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_64_magyart_mentettek_ki_egy_osztrak_sitereprol","timestamp":"2019. január. 09. 14:53","title":"64 magyart mentettek ki egy osztrák síterepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig a túlórakeret növelése. ","shortLead":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig...","id":"20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b944f-e9ba-418b-882a-58eab3a06839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","timestamp":"2019. január. 09. 20:41","title":"Levélben üzent Orbánnak az Európai Szakszervezeti Szövetség a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","shortLead":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","id":"20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea54cb00-32a8-4c3e-8a13-d5af04f57c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","timestamp":"2019. január. 10. 08:30","title":"Milliókra büntethetik a társasházakat, ha senki nem lapátolja el a járdán lévő havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbbf922-2557-43f9-8f4f-025fdf3833fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár órával a hivatalos leleplezés előtt kiszivárgott a második generációs CLA összes gyári fotója. Mutatjuk őket, izgalmas autónak ígérkezik az új kupészedán.","shortLead":"Pár órával a hivatalos leleplezés előtt kiszivárgott a második generációs CLA összes gyári fotója. Mutatjuk őket...","id":"20190108_kecskemet_uj_csillaga_itt_a_teljesen_uj_mercedes_cla_ces","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbbf922-2557-43f9-8f4f-025fdf3833fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e06bda-fc3f-43d8-9513-1a8f0db38a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_kecskemet_uj_csillaga_itt_a_teljesen_uj_mercedes_cla_ces","timestamp":"2019. január. 08. 16:21","title":"Kecskemét új csillaga: itt a teljesen új Mercedes CLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","shortLead":"A kétéves Dutch Newsom fellépése ellenállhatatlan lett.","id":"20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124d17a4-b239-4ff6-89b9-d98dc0859c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc5f24e-1a69-4103-b70c-a1343683ac96","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ilyen_amikor_egy_keteves_gyerek_semmibe_veszi_az_apja_karrierjenek_legnagyobb_pillanatat","timestamp":"2019. január. 09. 11:30","title":"Ilyen, amikor egy kétéves gyerek semmibe veszi az apja karrierjének legnagyobb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik a készülékeket. A változás a régi és a 2018-as modelleket is érinti.","shortLead":"A legfrissebb jelentés szerint mintegy 10 százalékkal kevesebb iPhone-t kell gyártani, mert a vásárlók nem veszik...","id":"20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86368b49-d8f4-488a-a756-80b683f91497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_apple_iphone_gyartas_csokkentes_eladasi_szamok_keves_iphone_fogy","timestamp":"2019. január. 09. 09:33","title":"Leszólt a termelésre az Apple, mert nagyon nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre nyilatkozott a cafetériakeretéről, és arról is, hogy hajlandó 400 órát önként dolgozni. ","shortLead":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre...","id":"20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a133d8fc-81c3-44da-bbbf-9d5c172b841e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","timestamp":"2019. január. 08. 14:50","title":"Jogellenes összekötni az önkéntes túlórát a cafetériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezetek vezetői szerint a petíciójukat pedig már háromezren írták alá.","shortLead":"A szakszervezetek vezetői szerint a petíciójukat pedig már háromezren írták alá.","id":"20190108_Mar_140_telepulesrol_jeleztek_hogy_reszt_vesznek_az_orszagos_demonstracion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a90b3-f344-4d28-83eb-058591d1377f","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Mar_140_telepulesrol_jeleztek_hogy_reszt_vesznek_az_orszagos_demonstracion","timestamp":"2019. január. 08. 15:12","title":"Már 140 településről jelezték, hogy részt vesznek az országos demonstráción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]