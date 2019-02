Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","shortLead":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","id":"20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fc9ba-5999-4cf6-99f5-9b1276aff6db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","timestamp":"2019. február. 07. 13:58","title":"Megint csalódnia kellett annak, aki áttörést vár Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b4d3c-fd44-404a-b84a-161ef0538607","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos a világ nem érdemli meg őt. Akin nem lehet segíteni, azon még ő sem tud.","shortLead":"Sajnos a világ nem érdemli meg őt. Akin nem lehet segíteni, azon még ő sem tud.","id":"20190207_nagymama_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b4d3c-fd44-404a-b84a-161ef0538607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a8d913-5640-4d13-a9d1-171181f552ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_nagymama_autos_video","timestamp":"2019. február. 07. 15:18","title":"Az öntudatos nagymamák etalonja ez a néni, aki itt önkéntes rendőrködik - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tarlós István, aki úgy véli: többet tud nyújtani a városnak azzal, ha marad, mintha távozna a politikából. ","shortLead":"Az újabb főpolgármester-választásról, a BKK-ról, az elektronikus jegyrendszerről, valamint a lemondott Air Race-ről is...","id":"20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b106c37b-c1fe-4ec3-931c-9825fabc5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Tarlos_Mar_nem_karriert_epitek","timestamp":"2019. február. 08. 07:08","title":"Tarlós: Már nem karriert építek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen nem derült ki. ","shortLead":"Természetesen nem derült ki. ","id":"20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb362-b847-4544-a5b0-b7bb3df36d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac051e1-b23c-4e23-ae91-736576aadceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rakerdeztek_Orbannal_mikor_all_ismet_a_sajto_ele","timestamp":"2019. február. 07. 15:52","title":"Rákérdeztek Orbánnál, mikor áll ismét a sajtó elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","shortLead":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","id":"20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d888e83-d0ab-4439-8cef-369b643e1c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 06:41","title":"A nap videója: a győri BMW-s, aki nem tesz a sztereotípiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális, ám a politika számára kínos lépést.","shortLead":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális...","id":"20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef19f05-b0a6-4a60-badf-c6305e1a0311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","timestamp":"2019. február. 07. 11:07","title":"A munkaerőhiány kényszerítheti ki az alig használt vasútvonalak bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat ez a magyar–amerikai viszonyon? Thomas O. Melia a HVG-nek azt mondta: amíg Orbán nem változtat, mindegy, ki tölti be a washingtoni posztot.","shortLead":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat...","id":"20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b586a53-81af-46cf-aca8-898498959ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","timestamp":"2019. február. 06. 16:12","title":"Washingtonból üzenik: \"a problémák gyökerét az Orbán-kormány jelenti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","shortLead":"Nagyot néztek, amikor a San Franciscóba került képről bebizonyosodott, hogy valójában egy értékes alkotás. Nagyon is. ","id":"20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51b0411-0e44-42a1-a807-48f052a30443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e605a5cc-5c78-4751-8249-b053a83e2ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Azt_hittek_hamisitvany_aztan_kiderult_hogy_igazi_Van_Goghalkotas","timestamp":"2019. február. 06. 19:30","title":"Azt hitték, hamisítvány, aztán kiderült, hogy igazi Van Gogh-alkotás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]