Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d086961-d4d4-40a4-ae50-35afb17c3e86","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Az atomháború rémképét vetíti előre India és Pakisztán legutóbbi fegyveres konfliktusa. A feleknek sem a kasmíri rendezésre, sem a nukleáris elrettentésre nincs stratégiájuk.","shortLead":"Az atomháború rémképét vetíti előre India és Pakisztán legutóbbi fegyveres konfliktusa. A feleknek sem a kasmíri...","id":"201910__india_es_pakisztan__kasmir_verben__nuklearis_poker__tuzzel_jatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d086961-d4d4-40a4-ae50-35afb17c3e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f485cb1c-9276-4b88-b379-05f703322d59","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910__india_es_pakisztan__kasmir_verben__nuklearis_poker__tuzzel_jatszanak","timestamp":"2019. március. 06. 00:00","title":"Tűzzel játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset okát nem tudni.","shortLead":"A baleset okát nem tudni.","id":"20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e96256-8aad-4791-a2be-f915c392f26a","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2019. március. 06. 07:50","title":"Belement egy busz a másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év legmenőbb mobilos újdonságát, a keretből előbújó szelfikamerát.","shortLead":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év...","id":"20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9c490-1ca9-4b6b-bd38-d23dbfaa3145","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. március. 06. 08:33","title":"48 megapixeles, keretből előbújó kamerával jött meg az Oppo új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efb633e-e0f6-4253-b2de-1bb998de0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset Győr és Mosonmagyaróvár között történt.","shortLead":"A baleset Győr és Mosonmagyaróvár között történt.","id":"20190307_Az_eros_szel_miatt_felborult_egy_kamion_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efb633e-e0f6-4253-b2de-1bb998de0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de83f25c-ed49-40d2-bef2-5006490dfbed","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190307_Az_eros_szel_miatt_felborult_egy_kamion_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 07. 13:41","title":"Az erős szél miatt felborult egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84679353-7025-40e3-b267-2d4a891b431a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valódi ötletkavalkád a Genfi Autószalonon bemutatott járművük. Végre olyasmit csináltak, amiben nagyon jók voltak mindig, egy karakteres kisautót. ","shortLead":"Valódi ötletkavalkád a Genfi Autószalonon bemutatott járművük. Végre olyasmit csináltak, amiben nagyon jók voltak...","id":"20190306_Fiat_Concept_Centoventi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84679353-7025-40e3-b267-2d4a891b431a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5621c8d-4fc5-40a1-a42b-ecad259af54c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_Fiat_Concept_Centoventi","timestamp":"2019. március. 06. 16:45","title":"Ha a Fiat olyan sikeres autót akar, mint a Panda, akkor ez lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","shortLead":"Az amerikai tévésztár Mészáros Lőrinchez hasonlóan a 2057. lett a Forbes milliárdosokat rangsoroló listáján. ","id":"20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb6492a-102e-4c97-b56e-63b6f54c654e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vegre_van_valami_kozos_Meszaros_Lorincben_es_Kylie_Jennerben","timestamp":"2019. március. 06. 11:15","title":"Végre van valami közös Mészáros Lőrincben és Kylie Jennerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]