Kaposvár évekkel ezelőtt azt a célt tűzte ki maga elé, hogy európai mércével mérve is még élhetőbb településsé válik, de voltak, akik csak legyintettek, hogy a tervek az asztalfiókban maradnak, az álmok álmok maradnak - mondta Szita Károly (Fidesz-KDNP), a somogyi megyeszékhely polgármestere a 6 milliárd forintból épült, akár 4 ezer ember befogadására is alkalmas létesítmény avatásakor. Ezzel szemben a város néhai polgármesteréről elnevezett és a Modern városok program helyi forrásait is magába foglaló Németh István-programmal az évszázad beruházásegyüttese kezdődött meg a városban, ennek első állomása a Kaposvár Aréna átadása - közölte.

A politikus történelmi pillanatnak nevezte az eseményt, amit azzal indokolt, hogy Magyarország átfogó megújításának éppen az aréna az egyik szimbóluma, amely a közösségnek, a sportnak, a kultúrának, a jövőnek, gyermekeinknek, unokáinknak épült.

A Kaposvár Aréna 2 év alatt készült el az Arany János utcai régi sportcsarnok melletti egykori téglagyári területen. Az új sportcsarnok építésére azért volt szükség, mert az 1983-ban emelt régi létesítmény elavult, egyre szűkösebbnek bizonyult sport- és kulturális rendezvények megtartásához.

Az aréna építésével párhuzamosan megújult a régi sportcsarnok, a város a rekonstrukcióra mintegy egymilliárd forintot költött. Az épület új homlokzati szigetelést kapott, kicserélték a nyílászáróit, az aulája igazi közösségi térré alakult, az ingatlan körüli közlekedést járdák teszik biztonságosabbá. A fejlesztésnek köszönhetően a körcsarnoknak is nevezett épületben 1000 helyett 1300-1500 ember is tartózkodhat.