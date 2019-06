Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","shortLead":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","id":"20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602019d0-5724-4ce3-8613-ef2c25d616cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","timestamp":"2019. május. 31. 17:22","title":"Négy és fél évet kapott, mert forralt borral öntötte le kollégáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505d04f-ea6d-4375-bda2-3d8b1d2b85a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az iskolában ufó volt, a rock and roll viszont áttört benne egy gátat. Ónodi Eszter az éneklés és a szabálytalanság örömeiről mesélt.

","shortLead":"Az iskolában ufó volt, a rock and roll viszont áttört benne egy gátat. Ónodi Eszter az éneklés és a szabálytalanság...","id":"20190601_Onodi_Eszter_Szeretek_szabalytalan_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5505d04f-ea6d-4375-bda2-3d8b1d2b85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc0f924-888a-403f-9ec0-862fa7c53042","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Onodi_Eszter_Szeretek_szabalytalan_lenni","timestamp":"2019. június. 01. 08:30","title":"Ónodi Eszter: Szeretek szabálytalan lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmi zúzás, semmi metál, az Iron Maiden énekese különleges, egyszemélyes előadást tart november 2-án a Kongresszusi Központban.\r

\r

","shortLead":"Semmi zúzás, semmi metál, az Iron Maiden énekese különleges, egyszemélyes előadást tart november 2-án a Kongresszusi...","id":"20190531_Ezuttal_az_Iron_Maiden_nelkul_jon_Bruce_Dickinson_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750a2d-c807-467b-88a5-9d774c083d5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ezuttal_az_Iron_Maiden_nelkul_jon_Bruce_Dickinson_Budapestre","timestamp":"2019. május. 31. 14:12","title":"Ezúttal az Iron Maiden nélkül jön Bruce Dickinson Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét. A tervek szerint védelmi célokat szolgál majd az egység.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét...","id":"20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca6ad1-3d28-4660-9d22-b93401343c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. május. 31. 19:33","title":"Rakéták helyett lézerfegyverrel védi majd magát egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem kutatók állítottak fel egy populációs modell alapján.","shortLead":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem...","id":"20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538171b-54f2-4c78-a714-7d3a74f0aa54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","timestamp":"2019. május. 31. 15:03","title":"Egy 2,7%-os apró csökkenés okozhatta a Neander-völgyiek kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faa5314-4c5b-4d5d-9ffc-23fdf8285b14","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tömegesen pusztulnak a kontyos lundák, mert a táplálékuk elmenekült a melegedő óceánvíz elől. ","shortLead":"Tömegesen pusztulnak a kontyos lundák, mert a táplálékuk elmenekült a melegedő óceánvíz elől. ","id":"20190531_Ehen_halnak_a_lundak_Alaszka_partjainal_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5faa5314-4c5b-4d5d-9ffc-23fdf8285b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76601b24-4bfc-421e-a86a-34a07fbfbc91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Ehen_halnak_a_lundak_Alaszka_partjainal_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 17:11","title":"Éhen halnak a lundák Alaszka partjainál a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A kormány centralizálta az informatikai közbeszerzéseket, és ezt olyan honlapon keresztül intézi, amelynek a közbeszerzésbajnok Mészáros Lőrinc cége az üzemeltetője.","shortLead":"A kormány centralizálta az informatikai közbeszerzéseket, és ezt olyan honlapon keresztül intézi, amelynek...","id":"20190531_Meszaros_Lorinc_4ig_digitalis_kormanyzati_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f23654-2a24-498c-b56e-9a761c356e02","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Meszaros_Lorinc_4ig_digitalis_kormanyzati_ugynokseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:15","title":"Mészáros Lőrinc cége üzemelteti a Rogán-féle közbeszerzési honlapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","shortLead":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","id":"20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b656f15-e946-4f87-a71d-5dfa91d974f0","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","timestamp":"2019. május. 31. 11:49","title":"Kórházba került Joachim Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]