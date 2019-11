Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés a kormánnyal.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes szerint a közlekedési vállalat helyzetének rendezéséhez elkerülhetetlen az egyeztetés...","id":"20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb6f56-71e0-4bf7-8028-e5c2031b645c","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Tutto_Tartosan_tuz_van_a_BKVnal","timestamp":"2019. november. 25. 09:14","title":"Tüttő: Tartósan tűz van a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","id":"20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee65e9-4aa6-4085-ba16-409565062ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 26. 07:08","title":"Gulyás szerint már eldőlt, hogy megépül az atlétikai stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot hibáztatja, inkább a magánemberek felelősségét firtatja. ","shortLead":"Megmozgatják a székely internetezőket a medvés cikkek. Egyre több a baleset, de a közvélemény nem a román államot...","id":"20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfef71e-0d35-4fdc-b55d-d43c12aee010","keywords":null,"link":"/360/20191125_Szeretettel_Erdelybol_Medveproblemak_a_Szekelyfoldon","timestamp":"2019. november. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Különös székely kommentek a szaporodó medveproblémákra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50393b51-8172-4c27-b1d0-eb910c296e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portálnak azonnali és rendszeres támogatásra van szüksége, hogy biztosítsa a jövőjét.","shortLead":"A portálnak azonnali és rendszeres támogatásra van szüksége, hogy biztosítsa a jövőjét.","id":"20191125_merce_bajometer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50393b51-8172-4c27-b1d0-eb910c296e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fba743-0376-4c2b-9661-b0b69489183c","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_merce_bajometer","timestamp":"2019. november. 25. 14:29","title":"„Bajométer” jelzi, mekkora gondban van a Mérce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65f8864-2fae-4992-ba1d-304e75ec25eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek bemutatta végre a régóta várt Dimensity 1000-et – a processzort, ami a jövő évi csúcsmobilokba, például a Galaxy S11 5G riválisaiba kerülhet bele.","shortLead":"A MediaTek bemutatta végre a régóta várt Dimensity 1000-et – a processzort, ami a jövő évi csúcsmobilokba, például...","id":"20191126_mediatek_dimensity_1000_processzor_okostelefon_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65f8864-2fae-4992-ba1d-304e75ec25eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d9ade6-eb2e-47d6-85a6-780d973d0d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_mediatek_dimensity_1000_processzor_okostelefon_5g","timestamp":"2019. november. 26. 18:03","title":"Megjött a MediaTek processzora, a 2020-as androidos csúcsmobilokba kerülhet bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","shortLead":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","id":"20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf35c16-55d8-405a-bec6-b6df2b63d7e4","keywords":null,"link":"/sport/20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","timestamp":"2019. november. 25. 14:50","title":"Villámgyorsan talált magának új edzőt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legújabban szúrós szagú víz folyik a Mátrai Erőműnél, a magyar kormány mégis figyelembe veszi az emberek véleményét...","id":"20191126_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc75cc-5b36-4eaa-be06-19174d54ab93","keywords":null,"link":"/360/20191126_Radar360","timestamp":"2019. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Példátlan magyar siker a tévéseknél, orvosi szenzáció Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","shortLead":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","id":"20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6829b654-61df-4e1b-90fa-f15d1cba40d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","timestamp":"2019. november. 26. 14:34","title":"Pikó: Józsefváros Facebook-oldala egy ausztrál személyé volt, most pedig törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]