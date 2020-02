Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás. Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint az évszázad végéig csupán ez a tényező 58 centiméterrel növelheti meg a vízszintet.","shortLead":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás...","id":"20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d73510-3ffd-4b84-a13e-08d5034010c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. február. 14. 19:03","title":"Sokkal nagyobb bajt jelez az antarktiszi jégolvadás, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f7091-27ee-41b7-bafc-6276f638a8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátlan adatforgalmat ajándékoz Valentin-nap alkalmából ügyfeleinek a Telekom.","shortLead":"Korlátlan adatforgalmat ajándékoz Valentin-nap alkalmából ügyfeleinek a Telekom.","id":"20200214_magyar_telekom_korlatlan_net_extra_mobilinternet_valentin_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45f7091-27ee-41b7-bafc-6276f638a8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b348c3f7-f397-443a-9af0-a310931433c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_magyar_telekom_korlatlan_net_extra_mobilinternet_valentin_nap","timestamp":"2020. február. 14. 13:03","title":"Ha telekomos, most bekapcsolhatja, hogy 3 napon át korlátlan mobilnete legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valentin-nap apropóján, az egymástól távol élők kapcsolattartásának megkönnyítésére 3 napon át felhasználható 100 gigabájtos adatkeretet nyújt ügyfeleinek a Vodafone. Az opciót mindenkinek magának kell aktiválnia.","shortLead":"A Valentin-nap apropóján, az egymástól távol élők kapcsolattartásának megkönnyítésére 3 napon át felhasználható 100...","id":"20200214_valentin_nap_vodafone_100_gb_ingyen_mobilinternet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1859b725-103c-488f-b50d-926214468778","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_valentin_nap_vodafone_100_gb_ingyen_mobilinternet","timestamp":"2020. február. 14. 08:03","title":"Kapcsolja be: 100 GB-nyi mobilnetet ad ingyen a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","shortLead":"Hárman sérültek meg a pilisjászfalui balesetben. ","id":"20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c56bae0-c849-4afa-b7ee-8090e5acbf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_Harom_auto_utkozott_a_10es_uton","timestamp":"2020. február. 14. 20:58","title":"Hármas karambol történt a 10-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4006dc-950f-40af-b101-fe7d2fed6111","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.","shortLead":"A Szombat című folyóirat Rendszerváltás 30 című száma köz- és magánérzeti helyzetjelentés.","id":"202007_folyoirat__zsido_szemmel_rendszervaltas_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4006dc-950f-40af-b101-fe7d2fed6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb3870d-d9f9-4a8e-81c0-92ea8ec8c6c0","keywords":null,"link":"/360/202007_folyoirat__zsido_szemmel_rendszervaltas_30","timestamp":"2020. február. 14. 10:00","title":"Rendszerváltás és bibliai tanítás – fogy a hazai zsidóság szabadsága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","shortLead":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","id":"20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c13db20-78c7-4d22-84e7-b6b397880c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","timestamp":"2020. február. 13. 21:18","title":"Novák Katalin: 40 éve nem volt annyi házasságkötés Magyarországon, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","shortLead":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","id":"20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ae28aa-3f0f-465d-809f-0a080a037b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","timestamp":"2020. február. 15. 06:41","title":"Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el hirdetni a volt északmacedón miniszterelnök mögött álló párt szócsöveinek számító médiumokban. Miközben az is kiderült, hogy a hirdető cégek aligha adtak el valamit az országban, Szlovéniában is egyre nagyobb a botrány a Fidesz-közeli médiumok miatt.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el...","id":"20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7be32c-4195-4baf-aca1-2c31cf5521ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","timestamp":"2020. február. 14. 13:15","title":"Így tartották el Magyarországról az Orbánhoz szökött Gruevszki médiumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]