[{"available":true,"c_guid":"6c3981ec-bebf-4785-98aa-7d62cd2b542d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét irányban nagy a torlódás Bagnál az M3-ason.","shortLead":"Mindkét irányban nagy a torlódás Bagnál az M3-ason.","id":"20200421_kamion_defekt_baleset_m3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3981ec-bebf-4785-98aa-7d62cd2b542d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059e845-0893-4879-a70c-5a2628e651b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_kamion_defekt_baleset_m3","timestamp":"2020. április. 21. 07:47","title":"A szembejövő sávban állt meg egy defektes kamion az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","shortLead":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","id":"20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a55a733-2477-415e-a3ca-1e900b53cc94","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 06:57","title":"Akkora a forgalom a futárszolgálatoknál, mint karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de az elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de...","id":"20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ce157-f8e7-4b95-8819-b1746ab986a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","timestamp":"2020. április. 20. 12:44","title":"Figyelmeztető lövésekkel tudták csak megállítani a román rendőrök a kijárási korlátozások megsértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","shortLead":"Indul a Távmozi, premierek is lesznek. ","id":"20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72dc22-4218-44c4-805b-335909add5a9","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Visszaternek_a_budapesti_muveszmozik","timestamp":"2020. április. 19. 12:40","title":"Visszatérnek a budapesti művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f3e660-2950-4b0c-bc41-0cae724d21aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","timestamp":"2020. április. 20. 09:33","title":"Koronavírus-járvány: heteken belül jönnek a mobilos megfigyelő appok Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","shortLead":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","id":"20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f84ce-867d-410e-9433-9042a5cab3cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","timestamp":"2020. április. 21. 08:07","title":"Az Európai Bizottság figyeli és vizsgálja a felhatalmazási törvényből eredő döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8 métert is utazhatnak a levegőben. ","shortLead":"A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8...","id":"20200420_jama_tusszentes_mikrocsepp_viruscsepp_nyalcsepp_koronavirus_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf268b7-38f6-485a-be1e-f5fa1e8b1c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_jama_tusszentes_mikrocsepp_viruscsepp_nyalcsepp_koronavirus_covid_19","timestamp":"2020. április. 20. 09:03","title":"Nincs ennél látványosabb bizonyíték, miért kell nagyobb távolságot tartani a másiktól járvány idején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]