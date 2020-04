Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ. Ennek jegyében adott ki publikus bétákat iPhone-ra és iPadre. Őrületes újdonságokra azért senki se számítson. Ennek jegyében adott ki publikus bétákat iPhone-ra és iPadre. Őrületes újdonságokra azért senki se számítson. A dokumentumba bekerült a kettős állampolgársági törvény enyhítése, de külön fejezet foglalkozik a kisebbségekkel is. A dokumentumba bekerült a kettős állampolgársági...","id":"20200419_A_szlovak_kormany_enyhitene_az_allampolgarsagi_torvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f54cf5e-1ace-4730-af3c-03019bf51629","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_A_szlovak_kormany_enyhitene_az_allampolgarsagi_torvenyen","timestamp":"2020. április. 19. 14:21","title":"A szlovák kormány enyhítene az állampolgársági törvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus-járvány utáni újjászületést szorgalmazta Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság ünnepnapján, amelyen a lengyel Szent Fausztina nővérről emlékezett meg a Vatikánnal szomszédos római templomban zárt ajtók mögött bemutatott misén vasárnap.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány utáni újjászületést szorgalmazta Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság ünnepnapján, amelyen...","id":"20200419_Az_emberek_kozotti_kozombosseg_a_jarvanynal_is_pusztitobb_Ferenc_papa_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af62c6-d834-4398-8fa0-6dc14128d4bc","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_emberek_kozotti_kozombosseg_a_jarvanynal_is_pusztitobb_Ferenc_papa_szerint","timestamp":"2020. április. 19. 16:19","title":"Az emberek közötti közömbösség a járványnál is pusztítóbb Ferenc pápa szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a OnePlus idei csúcstelefonjait, a OnePlus 8-at és a OnePlus 8 Prót. Specifikációikat látva nem meglepő, hogy szinte pillanatok alatt elkapkodták az első, limitált szériát. Specifikációikat látva nem...","id":"20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabb0415-2997-4659-ad81-f251d940f378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_oneplus_8_elso_keszlet_elfogyott_vasarlas","timestamp":"2020. április. 18. 08:03","title":"Néhány perc alatt elkapkodták a OnePlus 8-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt a hangerő-szabályozóval nem lehet befolyásolni. A megoldást már kidolgozták, de érdekes módon nem terjedt el. ","shortLead":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt...","id":"202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36caa704-9df0-48f9-a503-b03291d4062d","keywords":null,"link":"/360/202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","timestamp":"2020. április. 19. 11:10","title":"Megoldható, hogy jobban lehessen hallani a tévében a párbeszédet, de alig alkalmazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb8aa9d-6dfe-4f56-aba5-16fb47237254","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nádasdy Ádám Milyen nyelv a magyar? című, közérthető nyelvészeti könyve szórakoztató szellemi élmény. ","shortLead":"Nádasdy Ádám Milyen nyelv a magyar? című, közérthető nyelvészeti könyve szórakoztató szellemi élmény. ","id":"202016_konyv__a_domper_oje_nadasdy_adam_milyen_nyelv_amagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdb8aa9d-6dfe-4f56-aba5-16fb47237254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39926a29-725d-47c0-8643-04496bd3d176","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__a_domper_oje_nadasdy_adam_milyen_nyelv_amagyar","timestamp":"2020. április. 18. 17:15","title":"\"A nyelvi ösztön a legjobban a nemi ösztönhöz hasonlít\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]