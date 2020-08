Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","shortLead":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","id":"20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1bbc13-32a5-47b2-bc5c-38c918451ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:35","title":"Három férfi társelnök-jelölt van az MSZP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2081b94-1a96-4df5-acbc-674eb91f5486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban meghurcolt, meggyilkolt fiataloknak állítják be magukat.","shortLead":"Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban...","id":"20200824_halaltabor_gazkamra_holokauszt_auschwitz_tiktok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2081b94-1a96-4df5-acbc-674eb91f5486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44108d-6b09-4090-890a-9ef0d806d170","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_halaltabor_gazkamra_holokauszt_auschwitz_tiktok_video","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:36","title":"Auschwitzi áldozatoknak sminkelik magukat a tinik a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Így lett Kurz kancellár Orbán legjobb tanítványa? ","shortLead":"Így lett Kurz kancellár Orbán legjobb tanítványa? ","id":"20200823_Gonosz_jatszma_de_a_hatalmat_jelenti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0aed5a9-ca25-4182-9ec5-1c88aa9f3881","keywords":null,"link":"/360/20200823_Gonosz_jatszma_de_a_hatalmat_jelenti","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:00","title":"Gonosz játszma, de a hatalmat jelenti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt ez tűnik biztonságosabbnak.","shortLead":"A járvány miatt ez tűnik biztonságosabbnak.","id":"20200823_A_Buckinghampalota_helyett_a_Windsorkastelyba_koltozik_II_Erzsebet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1614-23fb-4bdf-b78b-2f7cbc37fd7d","keywords":null,"link":"/elet/20200823_A_Buckinghampalota_helyett_a_Windsorkastelyba_koltozik_II_Erzsebet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:44","title":"A Buckingham-palota helyett a Windsor-kastélyba költözik II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","shortLead":"Válaszd a hazait, üzeni – tegezve – a kormányfő.","id":"20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c20f2-3027-4bdf-aeb5-e6b82113dbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_orban_viktor_hazai_termek_imazsfilm","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:09","title":"Orbán Viktor videóban kéri, ön is vegyen inkább hazai terméket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","id":"20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4237831-36c5-4eb6-8d67-f88bf210c460","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:11","title":"Vége a hosszú hétvégének, bedugultak az autópályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában nincs olyan politikusi életút, mint Orbán Viktoré, vallja Georgi Markov bolgár konzervatív politikus, aki újabb könyvet írt a magyar kormányfőről.","shortLead":"Európában nincs olyan politikusi életút, mint Orbán Viktoré, vallja Georgi Markov bolgár konzervatív politikus, aki...","id":"20200824_orban_viktor_konyv_georgi_markov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0ecbf-c907-4b4f-8df3-fb4c6454d247","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orban_viktor_konyv_georgi_markov","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:30","title":"Egy bolgár író szerint Orbán Viktor Európa jövőlátója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra a lángokról. ","shortLead":"A közeli államokból érkeznek tűzoltók, a Nemzeti Gárda is besegít. A tűzoltók drámai felvételeket hoztak nyilvánosságra...","id":"20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1ebfd2-95ed-44ed-a44a-d4fb9cdfa1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94d23da-9284-4562-a6ba-783fd67976f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Kaliforniai_erdotuzek_mar_200_ezer_embernek_kellett_elhagynia_az_otthonat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:11","title":"Kaliforniai erdőtüzek: már 200 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]