Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.

“Magyarország szempontjából veszélyes és az Európai Unió szerződéseivel teljesen ellentétes az a javaslat, amelyet a liberális mainstream vonalhoz tartozó kormányok és maga Brüsszel próbál keresztül erőltetni” - ezzel kezdte beszámolóját a Facebookon Szijjártó Péter, aki az uniós külügyminiszterek találkozóján vett részt Luxemburgban. A magyar tárcavezető a megbeszélés szünetében fakadt ki azon javaslat ellen, hogy külpolitikai kérdésekben az eddig egyhangúság helyett minősített többséggel is lehessen döntéseket hozni. A téma régóta napirenden van, mert az EU-t számos támadás éri, hogy fontos kérdésekben késlekedik, ha egyik-másik tagállamnak valamilyen fenntartása van, vagy éppen más követelése teljesítésétől teszi függővé az adott napirendi pont támogatását.

Ez egy bosszú azért, mert meghiúsítottuk az EU egységes fellépését az ENSZ globális migrációs kompaktja mellett, az EU azt akarta volna, hogy mindenki üdvözölje a migráció jelenségét, mi erre nem voltunk hajlandóak

- mondja Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy Magyarország nincs egyedül ezzel az állásponttal, de arról nem szólt, hogy mely országok támogatására számít. “Küzdeni és harcolni fogunk” - jelentette ki. Ugyanakkor az EU lassúságára panaszkodott a magyar külügyminiszter a nyugat-balkáni befolyás növeléséért folytatott versenyben, ahol Kína, az Egyesült Államok és Oroszország tudott jobb pozíciókat szerezni. Szijjártó szerint Szerbia EU-s tagfelvételi folyamatát fel kell gyorsítani, mert ez Magyarország és az Unió érdeke is.

A külügyminiszterek megerősítették, hogy az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás nem volt sem szabad, sem tisztességes, és Lukasenka elnök nem rendelkezik demokratikus legitimitással. Azt is kilátásba helyezték, hogy a szankciós listát bővíteni fogják, Szijjártó Péter pedig azt is elárulta, hogy ezen a listán már rajta lesz a belorusz elnök is, aki eszerint beutazási tilalommal és uniós számlái zárolásával számolhat – ha rendelkezik ilyenekkel. Végül az is kiderült, hogy német-francia javaslat alapján elkezdődik egy olyan szankciós lista összeállítása is, amelyen a Navalnij-ügy érintettjei szerepelnek majd.