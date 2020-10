Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett...","id":"20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f831047-54f3-4760-b0f0-64639224a338","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 05:45","title":"Mexikóban 116 millió embert készülnek beoltani koronavírus ellen – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére az okosórájával hívott segítséget.","shortLead":"Az amerikai Hunter Sanner még október elején szenvedett szerencsés kimenetelű autóbalesetet, amelynek helyszínére...","id":"20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b04bee-7673-45b2-a08a-dd1ae8099e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_apple_watch_autobaleset_segelyhivas","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Autóbalesetet szenvedett a férfi, az Apple Watch-on keresztül hívott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc1980b-a0af-4a82-b9ac-3454b12b5774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Havazás váltotta az esőt a Kékestető környékén szerda hajnalban. De máshol is kifehéredett a táj.","shortLead":"Havazás váltotta az esőt a Kékestető környékén szerda hajnalban. De máshol is kifehéredett a táj.","id":"20201014_ho_havazas_kekesteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cc1980b-a0af-4a82-b9ac-3454b12b5774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e7532-0f50-4e8a-992f-26860bfd5753","keywords":null,"link":"/elet/20201014_ho_havazas_kekesteto","timestamp":"2020. október. 14. 06:57","title":"Havazott a Kékestetőn szerda hajnalban, videó is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra elkészült a főváros. A 15 perc ingyen parkolás jövő nyártól jöhet, 7-800 forintos óránkénti parkolás biztosan nem lesz. Az önkormányzati választás egyéves évfordulóján kérdeztük Karácsony Gergely főpolgármestert, aki nagyon elégedetlen a kormányzat járványkezelési gyakorlatával.","shortLead":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra...","id":"20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02460b64-ff48-4267-99f7-12d4fd22b79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","timestamp":"2020. október. 13. 14:10","title":"Karácsony Gergely: A második hullámot nem lehet politikai lózungokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet vettünk a kelleténél.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet...","id":"20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6f4324-2b30-49d8-bf95-86da2227ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","timestamp":"2020. október. 13. 17:13","title":"Szijjártó szerint a WHO-ban nagyra becsülik Magyarország járványkezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","shortLead":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","id":"20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037924b3-796d-4dc4-86fd-53e91c6050f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","timestamp":"2020. október. 12. 12:27","title":"Olcsó sportautó: ilyen lehetne a Dacia Logan Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az október 23-i hosszú hétvége elég is lesz a vírus kisöprésére az iskolákból.","id":"20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf9fcc-8178-4060-934a-e855a2604a69","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_maruzsa_zoltan_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 12. 13:24","title":"Maruzsa: Egyelőre nem kell máshogy védekezni az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni. A Fővárosi Törvényszék viszont megszüntette az eljárást, mert szerintük későn adta be a keresetét. A Kúria most elsőfokon az orvosnak adott igazat. ","shortLead":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni...","id":"20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d4daf-b98b-4d9e-8adc-4689d0eb4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. október. 13. 20:04","title":"Három évig perelhetnek a végkielégítésért az elbocsátott egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]