[{"available":true,"c_guid":"abceddd7-b405-40bf-86bc-ccc1cfbe17a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik bécsi hotel a kihasználatlan szobáit bocsátja olyan családok rendelkezésére, ahol nem adottak a feltételek az otthoni tanuláshoz. A szobákat íróasztallal, székekkel és táblákkal is felszerelték.\r

\r

","shortLead":"Az egyik bécsi hotel a kihasználatlan szobáit bocsátja olyan családok rendelkezésére, ahol nem adottak a feltételek...","id":"20201203_Ingyen_szobat_kaphatnak_az_online_tanulashoz_Becsben_a_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abceddd7-b405-40bf-86bc-ccc1cfbe17a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1fcdd4-41d3-4ad3-8bdb-b03b4da324f1","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Ingyen_szobat_kaphatnak_az_online_tanulashoz_Becsben_a_diakok","timestamp":"2020. december. 03. 12:12","title":"Ingyen szobát kaphatnak az online tanuláshoz Bécsben a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM jelentése szerint a hackerek most már nem a kutatólaboratóriumokra összpontosítanak, hanem a logisztikai lánc azon elemére, ami az oltások tárolásáért felelős.","shortLead":"Az IBM jelentése szerint a hackerek most már nem a kutatólaboratóriumokra összpontosítanak, hanem a logisztikai lánc...","id":"20201204_hackertamadas_koroanvirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3079e8-52e5-49e2-b0cb-661d78da9dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hackertamadas_koroanvirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2020. december. 04. 08:33","title":"A legérzékenyebb ponton támadhatják a hackerek a Covid-védőoltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","shortLead":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","id":"20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5065540-d3e0-4594-874f-4c8aefb1e0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","timestamp":"2020. december. 03. 07:59","title":"Kémfotón az új Lada Niva, ami olyan, mint egy orosz Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e2fde-6a5d-4844-9745-5b53bd63041a","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egyúttal arra kéri a budapestieket, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve készüljenek az ünnepekre.","shortLead":"A főpolgármester egyúttal arra kéri a budapestieket, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve készüljenek az ünnepekre.","id":"20201204_karacsony_gergely_vasarlas_koronavirus_unnepi_keszulodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d669e9a9-d321-4ecf-ba62-598b9c713e71","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_karacsony_gergely_vasarlas_koronavirus_unnepi_keszulodes","timestamp":"2020. december. 04. 18:04","title":"Karácsony: Ha kitartunk, győzünk, és jövőre is lesz kivel közösen ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61e668e-b781-4ec8-8fe7-0eba813dc649","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A futárok a havi átlagnál háromszor több csomagot szállíthatnak ki az ünnepi időszakban.","shortLead":"A futárok a havi átlagnál háromszor több csomagot szállíthatnak ki az ünnepi időszakban.","id":"20201204_Ha_most_rendel_Kinabol_ajandekot_karacsonyra_mar_nem_kapja_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c61e668e-b781-4ec8-8fe7-0eba813dc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928f6d4c-a2a4-41f9-a01a-fc29c84af8cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Ha_most_rendel_Kinabol_ajandekot_karacsonyra_mar_nem_kapja_meg","timestamp":"2020. december. 04. 14:22","title":"Ha most rendel Kínából ajándékot karácsonyra, már nem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","shortLead":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","id":"20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167dc15-c03c-435c-9cdc-2789b9d9aea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","timestamp":"2020. december. 03. 11:49","title":"Már egy sima kisbuszt is a Nürburgringen tesztelnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]