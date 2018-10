Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vihar várhatóan hurrikánná erősödik, és szerdán eléri Floridát. ","shortLead":"A vihar várhatóan hurrikánná erősödik, és szerdán eléri Floridát. ","id":"20181008_Eletveszelyes_tropusi_vihar_tart_Floridaba_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba1663-1deb-4393-9190-484850c338b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Eletveszelyes_tropusi_vihar_tart_Floridaba_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2018. október. 08. 06:23","title":"Életveszélyes trópusi vihar tart Floridába, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változóan felhős-napos időben lesz ma részünk. ","shortLead":"Változóan felhős-napos időben lesz ma részünk. ","id":"20181008_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b81b4b-d124-410d-a111-2b404192ad8e","keywords":null,"link":"/idojaras/20181008_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 08. 05:45","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0466ccc2-f366-4f65-bfa9-3ad2dbf727c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hollik István és G. Fodor Gábor e mögött is Sorost sejti, és cenzúrát kiált. Gulyás Gergely szerint viszont Hollik és G. Fodor nem jó ízlésű ember. ","shortLead":"Hollik István és G. Fodor Gábor e mögött is Sorost sejti, és cenzúrát kiált. Gulyás Gergely szerint viszont Hollik és...","id":"20181007_Mediatorteneti_pillanat_a_kormanyparti_szovivo_a_888_szerkesztosegeben_sivalkodik_mert_a_Facebook_torolt_egy_oldalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0466ccc2-f366-4f65-bfa9-3ad2dbf727c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2909363c-a077-4baf-976e-46da0162b04d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_Mediatorteneti_pillanat_a_kormanyparti_szovivo_a_888_szerkesztosegeben_sivalkodik_mert_a_Facebook_torolt_egy_oldalt","timestamp":"2018. október. 07. 19:45","title":"Médiatörténeti pillanat: a kormánypárti szóvivő a 888 szerkesztőségében sivalkodik, mert a Facebook törölt egy oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"“Így ránk most nincs szükség. Csak jelezni akartam neked, hogy mi akkor nem csináljuk” – bármelyik magyar ellenzéki politikus írhatta volna ezt, a mondatok Juhász Pétertől származnak és a jelen helyzet legplasztikusabb összefoglalásaként is értelmezhetőek. Ez a hvg.hu belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"“Így ránk most nincs szükség. Csak jelezni akartam neked, hogy mi akkor nem csináljuk” – bármelyik magyar ellenzéki...","id":"20181007_orszggyules_ellenzek_fuggetlen_kepviselok_mszp_dk_jobbik_lmp_gyurcsany_ferenc_juhasz_peter_momentum_volner_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba2dc6-61a3-4c83-9410-59febcc3c035","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_orszggyules_ellenzek_fuggetlen_kepviselok_mszp_dk_jobbik_lmp_gyurcsany_ferenc_juhasz_peter_momentum_volner_janos","timestamp":"2018. október. 07. 17:30","title":"A szibériai időjós esete a magyar ellenzékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése, akiknek a jövőben érteniük kell a mesterséges intelligencia alkalmazásához is – derül ki az EY globális kutatásából.","shortLead":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése...","id":"20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45918-5c7d-41f1-9bab-4bc92162d764","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 07. 13:33","title":"Az ma már édeskevés, ha a pénzhez ért valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról dönthet Románia csaknem 19 millió választópolgára, rendellenességekről csak elvétve érkeztek jelentések. A központi választási bizottság (BEC) becslése szerint szombaton délután négy óráig országszerte kevesebb mint 700 ezer választópolgár, a választói névjegyzékben szereplők 3,78 százaléka adta le voksát.","shortLead":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi...","id":"20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cb6de8-3c0f-4a5e-b66a-438878b0d9d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Érdektelenség a román népszavazás első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik kétharmada hiányszakmának tekinthető. A metróvonalak lezárása miatt dologtalan vezetőket nagyon nehéz és költséges a cégnél tartani.","shortLead":"Fejpénnzel toboroz a BKV, mert 300 busz- és villamosvezető hiányzik a budapesti közlekedéséből, és munkaköreik...","id":"20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d81f637-472a-4cd6-aec5-1ab602ab10cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Beismerte_a_BKV_hogy_300_sofor_hianyzik_a_pesti_jarataikrol","timestamp":"2018. október. 08. 10:43","title":"Beismerte a BKV, hogy 300 sofőr hiányzik a pesti járatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]