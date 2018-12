Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt. Most úgy tűnik, sikerült végre előállni egy stabil változattal.","shortLead":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt...","id":"20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b381-e785-4394-ba0c-6b2a87bf630c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","timestamp":"2018. december. 19. 08:03","title":"Most frissítse a Windowst, a Microsoft üzeni, hogy most már biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt...","id":"20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd74ad2-4d75-4345-a09a-5ca6f20a025a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. december. 20. 11:31","title":"Köd, havazás, ónos eső – az ország felére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","shortLead":"Felemészti jéggyűrűit a Szaturnusz saját mágneses mezeje – közölte az amerikai űrügynökség. ","id":"20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bdd76c8-3712-4e9d-9668-dae1644b0fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9927e52f-a541-4827-976f-b199251679a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_szaturnusz_jeggyurui_eltunnek_csapadek_kod","timestamp":"2018. december. 19. 10:33","title":"Különös dolog történik a Szaturnusszal: a bolygó felemészti saját gyűrűit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig kihasználta a lehetőséget.","shortLead":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig...","id":"20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c4319b-93fb-4d30-befb-2e9d7b4497ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"Egy MSZP-s az M1 kamerájába is beolvasta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","shortLead":"A reálbérek további érdemi növekedésére számít a jegybank.","id":"20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2fdf2-c6d9-4c2c-992a-50954b9e4943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_MNB_versenykepessegi_fordulat_nelkul_lassulhat_a_bovules","timestamp":"2018. december. 20. 10:45","title":"MNB: versenyképességi fordulat nélkül lassulhat a bővülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián kutatásából.","shortLead":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián...","id":"20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44602459-b33e-4b2b-ae7a-7c5062569afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","timestamp":"2018. december. 20. 10:41","title":"Ki a tiszta? - korrupciós index a Fidesztől a Momentumig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]