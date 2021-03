Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki asztmával küzd, még nem kerül nagyobb veszélybe a koronavírus miatt.","shortLead":"Attól, hogy valaki asztmával küzd, még nem kerül nagyobb veszélybe a koronavírus miatt.","id":"20210304_asztma_fulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ec7dc-064f-4128-91bc-649f6b7aa413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_asztma_fulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2021. március. 04. 17:13","title":"Fellélegezhetnek az asztmások, megdőlt egy tévhit a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős állampolgár olvasónk osztja meg a tapasztalatait.\r

","shortLead":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős...","id":"20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8480ab4c-34ba-44ac-be5e-610ba5d4c3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","timestamp":"2021. március. 03. 19:30","title":"Amiért végül Szerbiában oltattam be magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","shortLead":"Szijjártó Péter szavai miatt kérnek tőle magyarázatot.","id":"20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be33871-85d4-42b7-a5a4-9a847e7f2176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbaf94a-2198-4f5b-bad6-ffe953018029","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_szlovakia_magyar_nagykovet_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 04. 19:43","title":"Szlovákia bekérette a pozsonyi magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy egyedét, amelyekről kiderült, képesek világítani a sötétben.","shortLead":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy...","id":"20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e9ab1-da60-471c-ba65-8075c1a35cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","timestamp":"2021. március. 03. 19:03","title":"Világító cápákra bukkantak a tudósok Új-Zélandnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros József egy pár soros e-mailben tájékoztatta a kollégákat arról, hogy távozik.","shortLead":"Mészáros József egy pár soros e-mailben tájékoztatta a kollégákat arról, hogy távozik.","id":"20210304_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d526c1-5dff-4313-b97a-a3007de2f90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","timestamp":"2021. március. 04. 14:53","title":"Váratlanul lemondott az Államkincstár vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban ápoltak száma is rohamosan nő.","shortLead":"Tavaly december végén volt utoljára annyira sok koronavírus miatti haláleset egy nap alatt, mint most. A kórházban...","id":"20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294d8583-b7f6-4411-9bb5-585734c1b7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_covid_jarvany_szamok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 04. 08:55","title":"Szerdán 4211 új fertőzött volt, csütörtökön már 6278, 152 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd a felhasználókat.","shortLead":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd...","id":"20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e27455f-4a43-44b1-ae91-06ddbcbec7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Már készül az új biztonságos kereső, ami legyűrné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdai szavaiból kihallható, hogy további korlátozásra készülhet a kormány, a részleteket csak másnap lehet megismerni. Olvasóinktól kértük, mondják el véleményüket: támogatnak-e további szigorítást, bezárnák-e az iskolákat, óvodákat, boltokat, és bevezetnék-e az FFP2-maszkot. A válaszok többségénél az látszik, olvasóink támogatni tudnának további szigorításokat. ","shortLead":"Bár Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdai szavaiból kihallható, hogy további korlátozásra készülhet a kormány...","id":"20210303_jarvanyugyi_szabalyok_szigoritas_kormany_muller_hvg_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28307e2d-0e3f-477b-bbc1-c07bdcd0216e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_jarvanyugyi_szabalyok_szigoritas_kormany_muller_hvg_szavazas","timestamp":"2021. március. 03. 18:13","title":"Szigorításpárti a szavazásunkat kitöltő olvasóink többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]