[{"available":true,"c_guid":"88bab7d3-d5ae-4c73-a323-034e269405b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Svájcba ékelődő olasz terület, Campione d'Italia csődöt jelentett, és már az is felmerült, hogy az alpesi országhoz csatlakozhatnának. ","shortLead":"A Svájcba ékelődő olasz terület, Campione d'Italia csődöt jelentett, és már az is felmerült, hogy az alpesi országhoz...","id":"20180923_campione_d_italia_olasz_exklave_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88bab7d3-d5ae-4c73-a323-034e269405b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eaa122-0834-45a1-9368-415f4393b0d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_campione_d_italia_olasz_exklave_svajc","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:10","title":"Becsődölt az olasz kaszinó exklávé, amelyről talán még sosem hallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","shortLead":"Itt volt Nemes Jeles László Napszállta című filmjének premierje is.","id":"20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5096f3-a4e8-4ed0-afc1-930f963922ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18997e56-867d-49fb-a492-cca2a3bf526d","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Vegetert_a_miskolci_filmfesztival_A_bunos_cimu_alkotas_kapta_a_fodijat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 21:42","title":"Végetért a miskolci filmfesztivál, A bűnös című alkotás kapta a fődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66c3e6f-88e9-45ef-9cc1-a329ebfe9f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. ","shortLead":"Többen látták az esetet, így a négy tettest a rendőrök nem sokkal később el is fogták. ","id":"20180924_Agyonvertek_es_felgyujtottak_egy_embert_a_Jaszai_Mari_teren_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66c3e6f-88e9-45ef-9cc1-a329ebfe9f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7990c040-dd9d-4172-823a-5687a088b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Agyonvertek_es_felgyujtottak_egy_embert_a_Jaszai_Mari_teren_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:21","title":"Agyonvertek és felgyújtottak egy embert a Jászai Mari téren a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd8696-ed0a-4876-bb48-c1f845ee5160","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Retvari_szerint_nem_lenne_szabad_tragediakbol_politikai_toket_kovacsolni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:42","title":"Rétvári szerint nem lenne szabad tragédiákból politikai tőkét kovácsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639ee40b-74cc-43d4-b97f-079d355a80ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az után mentettek ki egy hajótöröttet a tanzániai Viktória-tóból, hogy elsüllyedt az őt és utastársait szállító komp. A hajószerencsétlenségben legalább 166 ember halt meg.","shortLead":"Két nappal az után mentettek ki egy hajótöröttet a tanzániai Viktória-tóból, hogy elsüllyedt az őt és utastársait...","id":"20180922_Csodaval_hataros_modon_menekult_meg_egy_hajotorott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639ee40b-74cc-43d4-b97f-079d355a80ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2896dca7-ff53-40b1-9ddd-6f568d4b7b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Csodaval_hataros_modon_menekult_meg_egy_hajotorott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:35","title":"Csodával határos módon menekült meg egy hajótörött Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","shortLead":"Liu Csiang-tungot azzal vádolják, hogy egy üzleti vacsora után kényszerített szexre egy egyetemistát. ","id":"20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77f4c3-77c5-4b8b-82cf-3d0960537d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Szexualis_eroszak_miatt_orizetbe_vettek_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:20","title":"Szexuális erőszak miatt őrizetbe vették Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf","c_author":"","category":"vilag","description":"Még a kérdésre válaszoló fideszesek fele szerint is a kormányt, és nem az országot marasztalja el a Sargentini-jelentés, derül ki a Vasárnapi Hírek megbízásából még a strasbourgi szavazás előtt készült közvéleménykutatásból.","shortLead":"Még a kérdésre válaszoló fideszesek fele szerint is a kormányt, és nem az országot marasztalja el...","id":"20180922_A_magyarok_tobbseg_szerint_a_kormanyt_es_nem_az_orszagot_itelte_el_a_Sargentinijelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e6825a-c674-4011-9f4c-b22863597daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d593c5b-a22a-4c33-a8d0-8e16b1d45da3","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_A_magyarok_tobbseg_szerint_a_kormanyt_es_nem_az_orszagot_itelte_el_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 22. 22:09","title":"A magyarok többsége szerint a kormányt, és nem az országot ítéli el a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","shortLead":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","id":"20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909d66cd-44e5-492a-9300-9301b7e17822","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:41","title":"Listázni kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnaikat egy szélsőséges oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]