Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében mutatták be diplomamunkáikat. Ambiciózusok, tehetségesek és alig várják, hogy odapörköljenek a sokat bírált fast fashionnek. ","shortLead":"A MOME divat- és textiltervezés alap-, illetve mesterképzésének végzős diákjai egy látványos divatshow keretében...","id":"20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04d6dcd-862b-4097-a32f-6f4195f3de69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2ac65-9f37-47ed-8df1-f1df619550a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180922_Ne_dobja_ki_a_farmert_keszitsen_inkabb_papirt_belole","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Ne dobja ki a farmert, készítsen inkább papírt belőle! - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","shortLead":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","id":"20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909d66cd-44e5-492a-9300-9301b7e17822","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:41","title":"Listázni kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnaikat egy szélsőséges oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka hamarosan száznál is több villanymotoros típust mutat majd be, melyek közül várhatóan az EQS lesz a zászlóshajó modell.","shortLead":"A stuttgarti márka hamarosan száznál is több villanymotoros típust mutat majd be, melyek közül várhatóan az EQS lesz...","id":"20180924_mercedes_eqs_neven_tamad_az_uj_luxus_villanyauto_tesla_model_s_porsche_taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7147e156-4fe3-410c-b7c5-a3781d17155c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_mercedes_eqs_neven_tamad_az_uj_luxus_villanyauto_tesla_model_s_porsche_taycan","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:21","title":"Mercedes EQS néven támad az új luxus villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","shortLead":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","id":"20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b659be-debb-436b-9b13-0bb01137fd02","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:27","title":"Még októberben komoly felvásárlás lesz a televíziós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","shortLead":"Soha nem volt ennyire magas a lengyel kivándorlók átlagfizetése","id":"20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd7b329-d0fd-466b-a683-4afbdde89332","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_326_ezres_magyar_atlagfizetes_Egy_lengyel_vendegmunkas_mar_le_sem_hajol_ennyiert","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:50","title":"326 ezres magyar átlagfizetés? Egy lengyel vendégmunkás már le sem hajol ennyiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","id":"20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281481b0-930e-4767-883a-18780ffd0780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:01","title":"38 és 69 közé ikszelte az összes számot a lottón? Lehet, hogy Ön vitte el az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá a Fidesz kultúrpolitikusa a Facebookon. Update: L. Simon szerint ő nem szólt be senkinek, hanem csak az állami mecenatúra jelenlegi rendszerének átalakítását szorgalmazta. \r

\r

","shortLead":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá...","id":"20180924_Beszolt_L_Simon_Laszlo_Balog_Zoltannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73456cfb-4913-432a-932d-c0856707f2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beszolt_L_Simon_Laszlo_Balog_Zoltannak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:29","title":"L. Simon László beszólt Balog Zoltánnak, de ezt ő másképp magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavasz nagy ráncfelvarrással érkező egyik funkció az \"okos válaszok\" volt, ami azonban sokkal inkább zavarja a felhasználókat, mintsem örülnének neki.","shortLead":"A tavasz nagy ráncfelvarrással érkező egyik funkció az \"okos válaszok\" volt, ami azonban sokkal inkább zavarja...","id":"20180923_google_gmail_email_okos_valasz_kikapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98be748-ce2a-4906-8476-7d260a398076","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_google_gmail_email_okos_valasz_kikapcsolasa","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:03","title":"Lesz egy új kapcsoló a Gmailben, érdemes lesz átpöccinteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]