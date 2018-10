Börtönbe vonulás helyett búcsúmeccsre jár az elítélt polgármester

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","id":"20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e1c0-35f8-4b67-8640-92ed86691557","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","timestamp":"2018. október. 01. 16:34","title":"Két képviselőnek is több mint 300 ezerért bérelnek havonta lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint 30 éve jár így, a jövőben sem fog változtatni a szokásán. Videón is mutatjuk a jobbikos Szilágyi György kérdését és Orbán Viktor arra adott válaszát. ","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint 30 éve jár így, a jövőben sem fog változtatni a szokásán. Videón is mutatjuk...","id":"20181001_Itt_a_video_ahogy_Orban_vigyorogva_beszamol_a_maganrepulos_meccsnezesekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbda3a70-940e-4cc0-af6b-4df06ee47fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f7bc40-8ce1-46da-8a8c-1ceb1f5bf6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Itt_a_video_ahogy_Orban_vigyorogva_beszamol_a_maganrepulos_meccsnezesekrol","timestamp":"2018. október. 01. 18:16","title":"Itt a videó, ahogy Orbán vigyorogva beszámol a magánrepülős meccsnézésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","shortLead":"Még pénteken fogták el, a rendőrök most letartóztatták.","id":"20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a940c68-5770-4fa6-9730-fa3b792e6133","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Beismero_vallomast_tett_a_ferfi_akit_a_varpalotai_kettos_gyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:19","title":"Beismerő vallomást tett a férfi, akit a várpalotai kettős gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","shortLead":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","id":"20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b549e-33e6-4234-ad42-c42ebe52788c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","timestamp":"2018. október. 01. 17:05","title":"Rádiót vett Rákay Philip és Csepreghy Nándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt héten.","shortLead":"Ha az adós gyorsan átárazódó kölcsönt választ, akkor a havi vállalható törlesztője csak a harmadára rúghat, mint a múlt...","id":"20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ae6f70-be6e-45c0-bc60-4ef3cf6740c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181001_Lakashitelt_venne_fel_Matol_ezek_a_szabalyok","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Lakáshitelt venne fel? Mától ezek a szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük ügyvédje az ATV-n mondta be az összeget, amekkorát a magyar joggyakorlatban még soha nem ítéltek meg. Nem nevezte meg, melyik médiumot perelnék be, de arra utalt, hogy „mindannyian tudjuk”, miért lenne nehéz ellenük bíróságra menni. A két vízilabdázót először a kuruc.infó nevezte néven, utána a TV2 Tények című műsora is közölte a neveket, tőlük már többen át is vették az értesülést. ","shortLead":"50 millió forint körüli kártérítésen gondolkodnak a 13 éves kislány zaklatásával hírbe hozott sportolók. Egyikük...","id":"20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfd9ffee-c900-44a1-a683-22068af77040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506a89b3-b3af-43b3-a8be-6de092b16c33","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Gigapert_terveznek_a_gyerekeroszakolassal_hirbe_hozott_vizilabdazok","timestamp":"2018. október. 01. 11:12","title":"Gigapert terveznek a gyerekerőszakolással hírbe hozott vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi értelme mindent megjegyezni.","shortLead":"Semmi értelme mindent megjegyezni.","id":"20180930_Feledekeny_Akkor_nagyon_intelligens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f994d440-9c3f-4671-b4b8-843aaf5ff5bc","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Feledekeny_Akkor_nagyon_intelligens","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:09","title":"Feledékeny? Akkor ön nagyon intelligens!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]