Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok bombabiztosnak tűnő PIN-kódos védelme.","shortLead":"Elég egy kis hiba az operációs rendszerben (nevezetesen az iOS 12-ben), hogy kicselezhető legyen az iPhone-ok...","id":"20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b0c3a-e907-40c3-9f92-0edc1a0ae4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_iphone_zarolas_feloldas_kod_nelkul_kicselezes_ios12_bug","timestamp":"2018. október. 04. 12:03","title":"Különösebb szaktudás nélkül is kicselezhető az iPhone zárolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt, nagyobb eséllyel keverednek verekedésbe az iskolában. Több mint 17 ezer kamaszt vizsgáltak a kutatók.","shortLead":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt...","id":"20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a42a8e-d812-4d82-b028-11f3dfa6cc34","keywords":null,"link":"/elet/20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","timestamp":"2018. október. 03. 06:45","title":"Itt a bizonyíték, hogy a durva videójátékot játszó kamaszok erőszakosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épül a kormányzati médiaholding, egyelőre egymást érik az ellentmondásos lépések, de Andy Vajnáról egyre több olyan hír lát napvilágot, hogy pálya szélére kerül.","shortLead":"Épül a kormányzati médiaholding, egyelőre egymást érik az ellentmondásos lépések, de Andy Vajnáról egyre több olyan hír...","id":"20181003_Kaszinoit_is_bukhatja_Andy_Vajna_ha_sullyesztobe_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957dd281-11bb-47b1-bdde-ce3c6512a322","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Kaszinoit_is_bukhatja_Andy_Vajna_ha_sullyesztobe_kerul","timestamp":"2018. október. 03. 09:17","title":"Kaszinóit is bukhatja Andy Vajna, ha süllyesztőbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész a Magyar Narancsnak adott interjút, amelyben beszélt színházról, a nagy szájáról, díjakról és rendszerkritikusságról.","shortLead":"A színművész a Magyar Narancsnak adott interjút, amelyben beszélt színházról, a nagy szájáról, díjakról és...","id":"20181004_hernadi_judit_magyar_narancs_interju_rendszerkritikussag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13163f47-d496-4879-b599-852b71a6b868","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_hernadi_judit_magyar_narancs_interju_rendszerkritikussag","timestamp":"2018. október. 04. 13:14","title":"Hernádi Judit: \"Itt háború van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz: elérni, hogy az emberek a falvakban maradjanak vagy oda költözzenek. A tervezésnél azonban eddig egyetlen esetben sem jutottak túl. A településvezetők szerint nem is igen akarnak.","shortLead":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz...","id":"20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059428-627d-4a9c-9e1d-b4e2d7ab6788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","timestamp":"2018. október. 03. 06:30","title":"\"Azért ez egy vicc\" – nevetnek a polgármesterek a kormány falufejlesztési ötletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeba7f8-a41e-47d3-bc67-5815776ff6a8","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201840_nepi_es_turbanus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baeba7f8-a41e-47d3-bc67-5815776ff6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068bea1e-4188-4a58-8c22-7edc23f05290","keywords":null,"link":"/itthon/201840_nepi_es_turbanus","timestamp":"2018. október. 04. 10:43","title":"Dobszay János: Népi és turbánus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","shortLead":"A mutatványról videó készült, így pontosan látni, mivel érdemelte ki az elismerést Maya Gabeira.","id":"20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e2ab54-f4bf-409d-beb6-d076800f87eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e976ccbb-7386-4a94-8c8a-3b259e7e6a18","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Video_20_meteres_hullamot_gyozott_le_egy_noi_szorfos_Guinnessrekordot_ert","timestamp":"2018. október. 02. 14:08","title":"Videó: 20 méteres hullámot győzött le egy női szörfös, Guinness-rekordot ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]