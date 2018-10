Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57dd1d6c-1eda-48c9-b86f-e3db632cc4ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkoló pillanatot rögzített egy ipari kamera, amikor egy autós, egy nehéz tehergépkocsi mögé pakolt és csomagtaróban matatott, ám a kamionos úgy döntött, hogy tolatva megfordul.","shortLead":"Sokkoló pillanatot rögzített egy ipari kamera, amikor egy autós, egy nehéz tehergépkocsi mögé pakolt és csomagtaróban...","id":"20181010_Video_kamion_moge_parkolt_es_a_csomagtaroban_kotoraszott_egy_ferfi_a_kamion_meg_elkezdett_tolatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dd1d6c-1eda-48c9-b86f-e3db632cc4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c24ec3-a540-4c65-87b0-e1505584afe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Video_kamion_moge_parkolt_es_a_csomagtaroban_kotoraszott_egy_ferfi_a_kamion_meg_elkezdett_tolatni","timestamp":"2018. október. 10. 15:29","title":"Videó: teherautó mögött kotorászott egy férfi, a kamion meg elkezdett tolatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyes fájlok törlését előidéző hiba után néhány nappal újabb, kritikus rendellenességgel adott ki egy Windows-frissítést a Microsoft. Akinek már automatikusan letöltötte a gépe, az jobb, ha nem telepíti.","shortLead":"A személyes fájlok törlését előidéző hiba után néhány nappal újabb, kritikus rendellenességgel adott ki...","id":"20181012_microsoft_windows_10_kb_4462918_kb4462919_kb4464330_frissites_visszavonasa_kek_halal_hp_dell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a2aa-835c-4b10-a0d0-c86aece63c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_microsoft_windows_10_kb_4462918_kb4462919_kb4464330_frissites_visszavonasa_kek_halal_hp_dell","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Vigyázzon, nehogy telepítse: újabb Windows-frissítést vontak vissza, kék halált okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el, az már ne próbálkozzon, ez még veszélyesebb volna, mint otthon reménykedni.","shortLead":"Elérte a Michael hurrikán az Egyesült Államok partját. A hatóságok arra kérik a helyieket: aki eddig nem menekült el...","id":"20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f212b5-3bf4-442e-b98f-686c6eed6b03","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Mar_tul_keso_a_menekuleshez__elerte_Floridat_az_eletveszelyes_hurrikan","timestamp":"2018. október. 10. 20:17","title":"Már túl késő a meneküléshez - elérte Floridát az életveszélyes hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5e389e-a657-4d29-afa6-56fa0abfa7d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem véletlenül: többször is beszélt a gerincműtétéről.","shortLead":"Nem véletlenül: többször is beszélt a gerincműtétéről.","id":"20181012_Eugenie_hercegno_olyan_menyasszonyi_ruhat_valasztott_amely_megmutatta_a_sebeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef5e389e-a657-4d29-afa6-56fa0abfa7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f749a5f-b172-4c37-9dfe-5f6a00cdf2b5","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Eugenie_hercegno_olyan_menyasszonyi_ruhat_valasztott_amely_megmutatta_a_sebeit","timestamp":"2018. október. 12. 13:36","title":"Eugénia hercegnő olyan menyasszonyi ruhát választott, amely megmutatta a sebeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell félnetek. A honvédelmi tárca viszont úgy érzi, a NATO keretein belül jó lesz részt venni olyan hadgyakorlatokon, amely szerintük az orosz fenyegetés elleni felkészülést jelenti. A tisztánlátás esélyét rontja, hogy a hvg.hu-val csak a NATO kommunikál, a magyar honvédelmi tárca nem.","shortLead":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell...","id":"20181011_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307b5c6-d254-471f-9153-7a50ac017b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:00","title":"Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","shortLead":"A törvény értelmében nem működhetnek, ha két választáson nem indultak, illetve ha felhagynak tevékenységükkel.","id":"20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8b1a35-4919-4826-8da2-c541d2897ae1","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_29_kamupartot_szuntetnenek_meg_az_ugyeszsegek","timestamp":"2018. október. 11. 09:06","title":"29 kamupártot szüntetne meg az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Lindsey Vonn-nak, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízőjének a mostani lesz az utolsó szezonja. ","shortLead":"Lindsey Vonn-nak, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízőjének a mostani lesz az utolsó szezonja. ","id":"20181012_visszavonul_lindsey_vonn_alpesi_sizo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5cefc-5079-49e8-87fc-2dc85cf358d7","keywords":null,"link":"/sport/20181012_visszavonul_lindsey_vonn_alpesi_sizo","timestamp":"2018. október. 12. 10:08","title":"Visszavonul Lindsey Vonn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]