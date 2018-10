Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30dc51c5-d3a8-47d3-b8fd-1b583791c0bf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél többet az oda kattintókról? Erről hirdetett a Google előadást kkv-k vezetőinek. Mi is beültünk, hogy megnézzük, kiket érdekel egy ilyen képzés, és mit tud kínálni nekik a világ egyik legnagyobb techcége.","shortLead":"Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél...","id":"20181012_google_eloadas_digital_workshop_kereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30dc51c5-d3a8-47d3-b8fd-1b583791c0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e8f3a6-4f8a-41f9-88dc-9a1bf8e339a5","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_google_eloadas_digital_workshop_kereso","timestamp":"2018. október. 12. 15:09","title":"Minden cég első akar lenni a Google keresőjében, de ennek ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint Oroszország és Magyarország \"az együttműködés komoly potenciálját gyűjtötte össze\".\r

\r

","shortLead":"Az orosz elnök szerint Oroszország és Magyarország \"az együttműködés komoly potenciálját gyűjtötte össze\".\r

\r

","id":"20181011_Vlagyimir_Putyin_elarulta_mirol_egyeztetett_Orban_Viktorral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5f073-28ca-4578-885d-6875c67be7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Vlagyimir_Putyin_elarulta_mirol_egyeztetett_Orban_Viktorral","timestamp":"2018. október. 11. 18:09","title":"Putyin lelkesedett kicsit a magyar kapcsolatért, de semmi részletet nem árult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","shortLead":"A szövetségi kapitány a játékosok \"jó mentalitásában\" bízik.","id":"20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5bc6afb-3d27-47d8-9ba7-d902f245df1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b810aa0-5970-47f4-88b4-deddf2d54f72","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Rossi_a_penteki_magyargorogrol_jo_felkeszules_van_mogottunk","timestamp":"2018. október. 11. 10:52","title":"Rossi a pénteki görög-magyarról: \"A játékosok már értik, mit várok tőlük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a nácik próbálták kivonni a forgalomból Winston Churchillt, úgy vált napjainkban célponttá Orbán Viktor. Ezért elfogadhatatlan, ha magángépen repül, neki szigorúan őrzött kormánygép jár – vezeti le Földi László.","shortLead":"Ahogy a nácik próbálták kivonni a forgalomból Winston Churchillt, úgy vált napjainkban célponttá Orbán Viktor. Ezért...","id":"20181012_A_Magyar_Idok_szakertoje_szerint_elfogadhatatlan_hogy_Orban_magangepen_repked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b99150-89db-4791-9853-482b0f76011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5756dc-1ecc-4649-905b-421413da0821","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Magyar_Idok_szakertoje_szerint_elfogadhatatlan_hogy_Orban_magangepen_repked","timestamp":"2018. október. 12. 09:28","title":"A Magyar Idők szakértője szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán magángépen repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A térfigyelő kamerán látták, ahogy a nő beugrik a folyóba. ","shortLead":"A térfigyelő kamerán látták, ahogy a nő beugrik a folyóba. ","id":"20181012_A_Dunaba_ugrott_idos_not_mentettek_az_ejjel_Rackevenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687c8fe-5c1a-4cb0-b21f-bfe43add5642","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Dunaba_ugrott_idos_not_mentettek_az_ejjel_Rackevenel","timestamp":"2018. október. 12. 08:34","title":"A Dunába ugrott idős nőt mentettek az éjjel Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","shortLead":"A főút Kecskemét és Nyárlőrinc közötti szakaszán egy teherautó és egy gépkocsi karambolozott.","id":"20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fc9fc8-32ac-41cf-8090-17a9f137141b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_ketten_meghaltak_a_44es_uton_teherauto_szemelyauto_baleseteben","timestamp":"2018. október. 11. 08:12","title":"Ketten meghaltak a 44-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb doppingellenes rendszerét hozzák létre.","shortLead":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb...","id":"20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0d38b3-f328-4977-b796-75ec7c666b6d","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","timestamp":"2018. október. 10. 19:07","title":"Putyin a világ legjobb doppingellenes rendszerét ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához tartozó 8X elsősorban nagy kijelzőjével tűnik ki a sorból.","shortLead":"Egy hónappal a kínai premier után Európában is bemutatta új középkategóriás mobilját a Huawei. A Honor almárkához...","id":"20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdc732e4-4339-4c36-be1e-75b6737cea86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83dfda-1de5-481f-a2dc-646b6ca40198","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_honor_8x_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","timestamp":"2018. október. 11. 19:13","title":"Majdnem csúcsmobil, középkategóriás áron: itt a Huawei új telefonja, a Honor 8X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]