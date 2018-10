Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","shortLead":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","id":"20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806398e4-c42d-40a6-9df7-91f7fab15ff1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","timestamp":"2018. október. 17. 10:48","title":"Ez lesz Amerika történetének második legnagyobb lottónyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","shortLead":"A társasházak felében már egy hónapja megy a fűtés, most pedig mindenkinél bekapcsolták. ","id":"20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee6165a-65ee-4b9e-be19-31dd785174e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Jon_a_tel_Budapesten_is_elindult_a_tavfutes","timestamp":"2018. október. 15. 18:59","title":"Jön a tél, Budapesten is elindult a távfűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket, hogy információkért forduljunk a központhoz (megtettük, egyelőre eredménytelenül) mert ők nem mondhatnak semmit. Végül akadt egy nyilatkozó.","shortLead":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket...","id":"20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fee98f-036a-4de9-aa0a-6ccac676f56d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","timestamp":"2018. október. 16. 11:08","title":"Fundamenta-ügynök: „addig csináljuk, amíg tart a munka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ utolsó kommunista diktatúrája 3000 milliárd eurót érő ásványi kincstömegen ül. Ezt a becslést a „Korea Resources Corporation” (Kores) dél-koreai kutatóintézet hozta nyilvánosságra egy, az ország parlamentje elé terjesztett jelentésben. ","shortLead":"A világ utolsó kommunista diktatúrája 3000 milliárd eurót érő ásványi kincstömegen ül. Ezt a becslést a „Korea...","id":"20181016_Eszement_kincsen_ul_EszakKorea_mikozben_lakoi_eheznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1682548e-c354-41ef-87e5-46449f0e9f35","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Eszement_kincsen_ul_EszakKorea_mikozben_lakoi_eheznek","timestamp":"2018. október. 16. 12:21","title":"Eszement kincsen ül Észak-Korea, miközben lakói éheznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglett minden szükséges engedély.","shortLead":"Meglett minden szükséges engedély.","id":"20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2c1aff-2cbb-432c-9921-b197b0c75c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3966f4-f5be-4256-bd04-c59d788c991a","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Visszakerult_a_POKET_zsebkonyveket_arusito_automata_a_Madach_terre","timestamp":"2018. október. 17. 13:59","title":"Visszakerült a POKET zsebkönyveket árusító automata a Madách térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","shortLead":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","id":"20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72f54-53c6-44e2-ae5a-f0b2607b7c38","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","timestamp":"2018. október. 17. 10:29","title":"Brexit-patt: egy évvel meghosszabbítanák az átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egyszeri jelleggel” csaknem 500 millió forintot utalt ki a kormány az idei rendkívüli tartalékból a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak, és elrendelte, hogy a jövő évtől évi másfél milliárd álljon rendelkezésre erre a célra.","shortLead":"„Egyszeri jelleggel” csaknem 500 millió forintot utalt ki a kormány az idei rendkívüli tartalékból a Kék Bolygó...","id":"20181016_Felmilliard_a_kormanytol_Ader_Janos_alapitvanyanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b4ec4-4337-4d10-9495-94e4000eb065","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Felmilliard_a_kormanytol_Ader_Janos_alapitvanyanak","timestamp":"2018. október. 16. 10:15","title":"Félmilliárd a kormánytól Áder János alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","shortLead":"Elköszönt a hangmérnök és több zenész.\r

\r

","id":"20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c55e8e-5172-4267-b9cf-24466aae79d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Valami_tortent_a_Wellhellokorul_tobben_tavoztak_a_zenekarbol","timestamp":"2018. október. 16. 14:55","title":"Valami történt a Wellhello-körül: többen távoztak a zenekarból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]