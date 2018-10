Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent az a militáns szellemiség, amely az Orbán-kormányt jellemzi. ","shortLead":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent...","id":"20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8249da-4040-41ff-b1d8-3fa1e59968e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 17. 13:11","title":"Fegyverkezik az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","shortLead":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","id":"20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ab314-2c2b-4c34-a9ab-09018ec8fe8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Konyhán, varrodákban, mosodákban kaptak munkát a Budapestre érkezett menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","shortLead":"Most túrt elő egy hét évvel ezelőtti tanulmányt az Origo, amit az MTI sietett azonnal közzé is tenni. ","id":"20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66646585-db89-4683-a730-81a39a132881","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_2011es_tanulmannyal_indokolja_az_Origo_es_az_MTI_a_lakastakarekok_kinyirasat","timestamp":"2018. október. 18. 15:17","title":"2011-es tanulmánnyal indokolja az Origo és az MTI a lakástakarékok kinyírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányközeli lap szerint egy 15 fős szaúdi osztag, köztük egy igazságügyi orvosszakértő végzett a férfival. Az osztag több tagjáról a New York Times azt írja, hogy Mohamed bin Szalmán trónörökös közvetlen környezetébe tartoznak.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint egy 15 fős szaúdi osztag, köztük egy igazságügyi orvosszakértő végzett a férfival...","id":"20181017_Torok_lap_Megkinoztak_es_lefejeztek_a_szaudi_ujsagirot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6a72c8-4ce7-4979-a556-9e522c4bd048","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Torok_lap_Megkinoztak_es_lefejeztek_a_szaudi_ujsagirot","timestamp":"2018. október. 17. 11:31","title":"Török lap: Megkínozták és lefejezték a szaúdi újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgép ölt meg tíz embert egy krími főiskola menzáján, nem gázrobbanás – jelentették az orosz médiumok a Nemzeti Terrorellenes Bizottság neve mellőzését kérő illetékesére hivatkozva. A hivatalos közleményekben csak annyi áll, hogy nem lehet kizárni a terrorakció lehetőségét.","shortLead":"Pokolgép ölt meg tíz embert egy krími főiskola menzáján, nem gázrobbanás – jelentették az orosz médiumok a Nemzeti...","id":"20181017_Moszkva_szerint_pokolgep_olt_meg_tiz_embert_a_Krimben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb0b3ba-a38a-4ccb-ab06-a0f8b1b2e259","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Moszkva_szerint_pokolgep_olt_meg_tiz_embert_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 13:37","title":"Pokolgép ölhetett meg tíz embert egy krími iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert vizsgálatuk szerint a keresőcég komoly előnyhöz jut azáltal, hogy az Androidot használó telefongyártóknak kötelezővé teszi egyes Google-alkalmazások telepítését. A vállalat eddig a pillanatig kapott haladékot, hogy módosítson gyakorlatán. A terv kész, de az azzal járó változásoknak nem mindenki örül majd.","shortLead":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert...","id":"20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402acc4c-463d-41d6-86e6-f3f86d941180","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","timestamp":"2018. október. 17. 11:33","title":"Befenyítette az EU a Google-t, nem kis változások jönnek az Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kercsi műszaki iskola egyik negyedikes diákja volt az, aki géppisztollyal és egy pokolgéppel támadt társaira és a tanárokra. Közben már tizennyolc halálos áldozatról beszélnek a rendőrök, s negyven körül van a súlyos sebesülést szenvedettek száma. Az elkövető később főbe lőtte magát.","shortLead":"A kercsi műszaki iskola egyik negyedikes diákja volt az, aki géppisztollyal és egy pokolgéppel támadt társaira és...","id":"20181017_Egy_diak_volt_a_kercsi_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f939b35-efb0-4b69-a90f-144d869fb243","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Egy_diak_volt_a_kercsi_gyilkos","timestamp":"2018. október. 17. 15:35","title":"Egy diák volt a kercsi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"","category":"itthon","description":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","shortLead":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","id":"20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456e5d73-1622-44ff-9cdb-0d140fe5ace8","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","timestamp":"2018. október. 17. 09:18","title":"Lecsapott a NAV a baromfiudvaron tárolt csempészcigarettákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]